banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Bu pazar yine kapalıyız!

Bakanlar Kurulu'nun son aldığı kararlara göre bu haftasonu hangi yerler kapalı? Restoranlar haftasonu hizmet verecek mi? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları..

17 Mart 2021 Çarşamba 09:30
Bu pazar yine kapalıyız!
banner337
banner395

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER?

CUMARTESİ

Haftaiçi gibi saat 21:00’den sonra sokağa çıkmak yasak..

PAZAR

Sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak..

HAFTASONU VE HAFTAİÇİ KAPALI OLMAYA DEVAM EDECEK YERLER:

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, SPA, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.”

Kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi hastalığın seyrine göre kapalı işletmelerin durumunu değerlendirmek suretiyle yeniden revize edilebilecektir.

NERESİ AÇIK?

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecekler.

MARKETLER HANGİ SAATLERDE AÇIK?

Marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olmayı sürdürecekler.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

RESTORANLAR HANGİ SAATLERDE AÇIK?

Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebileceklerdir..Açık alanlarda hizmet veren restoranlar Cumartesi günleri saat 20.00’ye kadar hizmet verebileceklerdir.

Gazimağusa- Lefke-Güzelyurt-İskele ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin ilçe emniyet kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

PAZAR HARİÇ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ MEVCUT!

Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile çalışılacaktır.

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 11:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu kurultay hakkında konuştu
Zaroğlu kurultay hakkında konuştu
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı
Meteoroloji Dairesi uyardı
Meteoroloji Dairesi uyardı
Aşılamaya rağmen vakalar artmaya devam ediyor
Aşılamaya rağmen vakalar artmaya devam ediyor
Hava durumu
Hava durumu
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Pandemi süresince ilk açılan yeni iş yeri
Pandemi süresince ilk açılan yeni iş yeri
KKTC'de 35’i yerel 44 yeni vaka
KKTC'de 35’i yerel 44 yeni vaka
Direktör Mehmet Özgüvenel’den anlamı katkı
Direktör Mehmet Özgüvenel’den anlamı katkı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim