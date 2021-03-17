Bu pazar yine kapalıyız!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER?

CUMARTESİ

Haftaiçi gibi saat 21:00’den sonra sokağa çıkmak yasak..

PAZAR

Sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak..

HAFTASONU VE HAFTAİÇİ KAPALI OLMAYA DEVAM EDECEK YERLER:

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, SPA, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.”

Kapalı olarak yer alan işletmelere dönük olarak çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi hastalığın seyrine göre kapalı işletmelerin durumunu değerlendirmek suretiyle yeniden revize edilebilecektir.

NERESİ AÇIK?

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecekler.

MARKETLER HANGİ SAATLERDE AÇIK?

Marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olmayı sürdürecekler.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

RESTORANLAR HANGİ SAATLERDE AÇIK?

Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebileceklerdir..Açık alanlarda hizmet veren restoranlar Cumartesi günleri saat 20.00’ye kadar hizmet verebileceklerdir.

Gazimağusa- Lefke-Güzelyurt-İskele ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin ilçe emniyet kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

PAZAR HARİÇ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ MEVCUT!

Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile çalışılacaktır.