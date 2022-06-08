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BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI

08 Haziran 2022 Çarşamba 11:54
BRTK MÜDÜRÜ MERYEM ÖZKURT’LA İLGİLİ MAHKEME KARARI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, herkesin yargının kararlarına uymak zorunda olduğunu kaydederek, “Siyasi erk, bürokratlara mahkeme kararlarını görmezden gelmelerini emredemez” dedi.

Mahkemede yargılanan ve hakkında 2 ay hapis kararı verilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a geçmiş olsun dileklerini ileten Büsküvütçü, bu olayın kamu görevlilerine ders olmasını temenni etti.

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İktidarın emriyle mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratların bunun bedelini tek başına ödediğini ve cezaevine yalnız gittiğini de belirten Buray Büsküvütçü, onlara emir veren siyasilerin ifade dahi vermediğini söyledi.

Büsküvütçü, şunları kaydetti:

“Seçim döneminde devlet organizasyonunu siyasi şova çevirip, bunu devlet televizyonundan seçim propagandası halinde yayınlarsanız ve bu duruma YSK müdahale ederek ‘Yayını durdurun’ diye emir vermesine rağmen, ‘Başbakan ya da bakan istedi’  diye kararları yok sayar, görmezden gelirseniz, bunun bir karşılığının da olacağını bilmeniz lazım.

Ne yazık ki, kendisini atayan partinin her isteğini yapan bürokrat, mahkeme kararını görmezden gelebiliyor. Ülkemizin en büyük sorunu partizanlıktır. Son olayda fatura gene bürokrata kesilmiş ona emir veren siyasiler sahte destek mesajlarının dışında bir şey yapmamıştır.”

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