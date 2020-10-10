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BMGK'den KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC'ye bu karardan geri adım atması çağrısı yaptı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 09:28
BMGK'den KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım çağrısı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüştü. 

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtildi.

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Açıklamada, ''BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor'' denildi.

KKTC'deki seçimlerin ardından taraflara diyalog çağrısı

BMGK kararlarına saygı duyulması ve kararların uygulanması çağrısında da bulunan konsey, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme destek verdiğini bildirdi.

BMGK, ayrıca Kıbrıslı taraflara ve garantör ülkelere KKTC'deki seçimlerin ardından yapıcı diyalogda bulunmaları çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 10.10.2020 09:28
Anahtar Kelimeler:
BMGKMaraş Açılımı
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