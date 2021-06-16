BKP: “Nato zirvesinde Kıbrıs sorunu da görüşüldü”

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BKP Merkez Yürütme Kurulu, öncelikli görevin BM kararları temelinde federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs sorununu yaratan darbe ve Türkiye’nin askeri müdahalesini gerçekleştiren NATO’nun kendisidir” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, AKP iktidarının Kıbrıs’ın kuzeyini elinde bir koz olarak tuttuğu öne sürüldü.





