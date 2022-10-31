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Bireysel krediler son zamanların zirvesine çıktı!

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:27
Bireysel krediler son zamanların zirvesine çıktı!

Eylül ayı sonu itibarıyla bankalardan yapılan toplam bireysel tüketici borçlanması 10 milyar 983 milyon Türk Lirası ile tüm zamanların zirvesine çıktı

Ekonomideki kötü gidiş vatandaşın bankalara borcunun katlanarak artmasını beraberinde getiriyor KKTC Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayı sonu itibarıyla bankalardan yapılan toplam bireysel tüketici borçlanması 10 milyar 983 milyon Türk Lirası ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Merkez Bankası’nın verileri bireysel tüketici borçlanmasının %86,2’sinin (9 milyar 470 milyon TL) konut, otomobil ve tüketici kredisi, %13.78’inin (1 milyar 513 milyon TL) ise kredi kartı borçları olduğunu gösteriyor.

Verilere göre, Eylül 2022 itibarıyla bireysel krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre %37.16 oranında, kredi kartı borçları ise %61,1 oranında yükseldi. Bireysel kredilerin 2022 içindeki 9 aylık artış oranı ise %16.68 oranında gerçekleşti.

SORUNLU BORÇLAR DAHA HIZLI YÜKSELDİ

Bankaların zorunlu bildirimlerini yaptığı Risk Merkezi verileri bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacakların (TGA-Ödenemeyen sorunlu borçlar) Eylül 2021-Eylül 2022 periyodunda %68.36 oranında arttığını gösteriyor. Geçen yılın Eylül ayında 334 milyon 737 bin TL olan sorunlu borçlar, geçtiğimiz Eylül sonu itibarıyla 563 milyon 578 bin TL’yi buldu.

Ancak, TGA’da bir ay öncesine göre %0.10 oranında da olsa çok küçük bir düşüş olduğu saptandı. Ağustos 2022’de ulaşılan 564 milyon TL civarındaki TGA, bireysel kredilerde Risk Merkezi’ne bildirimi yapılan tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Kredi kartlarında TGA miktarı 41,4 milyon, diğer bireysel kredilerde ise 522,1 milyon TL olarak saptandı

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