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Bir mağazadan ötesi, Kaner Brand House, açılıyor

14 Kasım 2021 Pazar 16:06
Bir mağazadan ötesi, Kaner Brand House, açılıyor

Ülkemizin köklü  şirketlerinden birisi konumundaki Kaner Şirketler Grubu yeni nesil alışveriş anlayışı ile geleneksel mağazacılığı aynı konseptte birleştirdiği ve onlarca dünya markasını bir araya topladığı Kaner Brand House’un kapılarını "Bir mağazadan ötesi" sloganı ile bu hafta açıyor.

-Sanal dünyayı gerçek dünya ile birleştiren bir kapı aralanıyor

Bir yıl önce online alışveriş sitesi olarak müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kaner Brand House, şimdi yarattığı yeni konsept mağazası ile dünyaca ünlü markaların en özel koleksiyonlarını müşterileri ile gerçek bir ortamda buluşturuyor.

Lefkoşa’nın tam kalbinde, Bedrettin Demirel Caddesi’nde hizmete girecek olan Kaner Brand House, bir yandan online hizmetlerini devam ettirirken, diğer yandan mağazadan direkt  satış yaparak müşterilerine hizmet verecek. 

-Dünyanın en önemli markaları aynı çatı altında...  Kaner Brand House sadece mağazasının değil dünyanın kapılarını da müşterilerine açıyor.

Adına yaraşır bir şekilde dünyanın en gözde markalarını dünyadaki multi brand mağazacılık anlayışı ile aynı çatı altında toplayan Kaner Brand House Mağazasında ; Antonio Banderas, Azzaro, Cacharel, Carolina Herrera, Diesel, Desigual, Giorgio Armani,  Jean Paul Gaultier, Kipling, Lancome, Loreal, Nina Ricci, Paco Rabanne, Prada, Ralph Lauren, Samsonite, Shakira, Tumi, Valentino, Victor & Rolf, Yves Saint Laurent gibi markaların yanı sıra  pek çok dünyaca ünlü  marka daha vitrinleri süsleyecek.

-Ülkenin en önemli Markalarından Gloria Jean’s Coffees  de yeni mağaza konseptinin içindeki yerini alarak hem caddeye ve hem de alışveriş deneyimine bir ayrıcalık  katacak.

Kaner Brand House mağazası ile aynı konsept içinde yer alacak Gloria Jean’s Coffees’in yeni şubesi de mağaza ile bütünleşik bir şekilde müşterilerin hizmetine açılıyor.  Ülkenin en önemli ve yaygın kahve konsept markası  olan Gloria Jean’s Coffees’in  yeni şubesiyle caddenin çehresini değiştirmesi bekleniyor. Kaner Brand House müşterileri yanında tüm kahve severlerin de hizmetinde olacak Gloria Jean’s Coffees de tıpkı Brand House gibi bir Kaner Group imzası taşıyor. 

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-Kaner Group ; Ülkemizde alışıla gelmiş düşünce olan yapılamaz veya çok zor denen şeyleri yapmak vizyonumuz olmalıdır.

Kültürü ve yaşam alışkanlıkları ile çağdaş, normal bir dünya vatandaşı olarak yaşamak isteyen, dünyada gördüğü her şeyin kendi ülkesinde de olmasını arzu eden, yeniliklere açık, dijital dönüşüme ayak uydurabilen, eğitimli bir halkımız var. Bizler de, yatırımcılar olarak, dünyanın ve halkımızın dönüşüm hızına ayak uydurmak zorundayız. İşte bu vizyonla hareket eden Kaner Şirketler Grubu olarak , Kıbrıs’ta yapılamaz denen şeyleri gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Kaner Brand House projesi de işte bu vizyonu temsil ediyor.

-Adanın ilk çok katlı mağazası da bir Kaner Grup imzası taşıyordu.

Faaliyet gösterdiği yıllar boyunca, alanında, hepsi birer ilk olan pek çok başarıya imza atan Kaner Grup, bu süreçte edindiği bilgi ve deneyimleri, iş hayatında daha köklü ve kalıcı girişimlere dönüştürmeye devam ediyor.  1973 yılında hizmete giren,  birçok ürün ve marka çeşidine sahip adanın ilk çok katlı mağazası da bir  Kaner Grup imzası taşıyordu. 
O dönemlerde, mağazacılık sektörüne adeta boyut atlatan ve Kıbrıs halkının alışveriş alışkanlıklarında devrimsel nitelikte  yenilikler yaratan Kaner Grup, yaklaşık yarım asır sonra yeni konsept mağazası Kaner Brand House ile ada insanına yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunuyor. 

-80 yıla yaklaşan deneyimiyle halka güven veriyor.

Adem ve Vedat Kaner kardeşler tarafından 1942 yılında kurulan ve günümüze dek, hızla büyüyerek gelen Kaner Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir çok alandaki faaliyetleriyle fark yaratmaya devam ediyor. 

500’ü aşkın çalışanı, cesur ve vizyoner yatırımları ile ülke ekonomisine büyük bir katmadeğer sağlayan Kaner Grup, 80 yıla yaklaşan güçlü ve köklü geçmişiyle gelecek yolculuğuna devam ediyor.

Bir Kaner Grup imzası taşıyan Kaner Brand House markası da 80 yıllık bu birikimden aldığı güçle müşterilerine ayrı bir güven veriyor. 


Kaner Şirketler Grubu

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