banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2021)
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2021)
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
banner404

Bican, Güzelyurt Çarşısındaki Esnafı Ziyaret Etti

11 Kasım 2022 Cuma 12:45
Bican, Güzelyurt Çarşısındaki Esnafı Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, Güzelyurt çarşısının küçük dokunuşlarla canlandırılabileceğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt çarşısındaki esnafı ziyaret eden Bican’a, Güzelyurt ilçe yöneticileri de eşlik etti.

-Bican: "Turist çarşıya inmiyor"

Bican ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Güzelyurt Belediyesi’nin yıllardır Güzelyurt çarşısında hiçbir adım atmadığını” öne sürdü. Bölgeye Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi nedeniyle binlerce turist geldiğini ifade eden Bican, “turistlerin çarşıya inemediğini” savundu.

Turistlerin yürüyebileceği güzergahların olmayışı nedeniyle çarşıda yürüyecek kaldırımların eksik olduğunu belirten Osman Bican, sınır kapılarındaki geçişlerin de kolaylaştırılması ve güneyden gelen turistlerin daha fazla ve daha kolay alışveriş yapabileceği çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca küçük dokunuşlarla trafik akışının doğrudan çarşı merkezine yönlendirip, canlandırılabileceğini belirten Bican birçok esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığını belirtti. Esnaf ile birlikte belirlenecek projelerin hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Bican, “belediyenin bu durum karşısında çaresizmiş gibi davrandığını” ileri sürdü.

-“Gençlerin göç etmesine daha fazla sessiz kalamayız”

Bölgeden göç eden gençler konusuna da değinen Bican, Güzelyurt’un yıllardır göç veren bir kente dönüştüğünü ve bu durum karşısında artık sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Güzelyurt çarşısını canlandırıp gençlerin kendi işletmelerini kurması için belediye olarak adım atacaklarını ifade eden Osman Bican, “Gençlerin göç etmesine daha fazla sessiz kalamayız. Belediyenin sahip olduğu binaları tespit edip kendi işini kurmak isteyen gençlere uygun fiyata kiralayacağız. Bunun gibi birçok projemiz var. Güzelyurt’a sahip çıkarsak gençlerimize de sahip çıkmış oluruz” diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 11.11.2022 17:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Harmancı, Mal Varlığını Açıkladı
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
Lefkoşa'da müstahdem tarafından hırsızlık!
İnsan kaçakçılığı zanlısı mahkemeye çıkarıldı!
İnsan kaçakçılığı zanlısı mahkemeye çıkarıldı!
Geçitkale Ve Boğaziçi Şehitleri Salı Günü Anılacak
Geçitkale Ve Boğaziçi Şehitleri Salı Günü Anılacak
Kadın öğretmeni taciz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı!
Kadın öğretmeni taciz eden şahıs mahkemeye çıkarıldı!
Kasti Hasar zanlısı mahkemeye çıkarıldı!
Kasti Hasar zanlısı mahkemeye çıkarıldı!
Darp zanlıları mahkemeye çıkarıldı!
Darp zanlıları mahkemeye çıkarıldı!
Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi kapsamında 45 milyon TL ayrıldı
Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi kapsamında 45 milyon TL ayrıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim