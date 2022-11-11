Bican, Güzelyurt Çarşısındaki Esnafı Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, Güzelyurt çarşısının küçük dokunuşlarla canlandırılabileceğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt çarşısındaki esnafı ziyaret eden Bican’a, Güzelyurt ilçe yöneticileri de eşlik etti.

-Bican: "Turist çarşıya inmiyor"

Bican ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Güzelyurt Belediyesi’nin yıllardır Güzelyurt çarşısında hiçbir adım atmadığını” öne sürdü. Bölgeye Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi nedeniyle binlerce turist geldiğini ifade eden Bican, “turistlerin çarşıya inemediğini” savundu.

Turistlerin yürüyebileceği güzergahların olmayışı nedeniyle çarşıda yürüyecek kaldırımların eksik olduğunu belirten Osman Bican, sınır kapılarındaki geçişlerin de kolaylaştırılması ve güneyden gelen turistlerin daha fazla ve daha kolay alışveriş yapabileceği çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca küçük dokunuşlarla trafik akışının doğrudan çarşı merkezine yönlendirip, canlandırılabileceğini belirten Bican birçok esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığını belirtti. Esnaf ile birlikte belirlenecek projelerin hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Bican, “belediyenin bu durum karşısında çaresizmiş gibi davrandığını” ileri sürdü.

-“Gençlerin göç etmesine daha fazla sessiz kalamayız”

Bölgeden göç eden gençler konusuna da değinen Bican, Güzelyurt’un yıllardır göç veren bir kente dönüştüğünü ve bu durum karşısında artık sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Güzelyurt çarşısını canlandırıp gençlerin kendi işletmelerini kurması için belediye olarak adım atacaklarını ifade eden Osman Bican, “Gençlerin göç etmesine daha fazla sessiz kalamayız. Belediyenin sahip olduğu binaları tespit edip kendi işini kurmak isteyen gençlere uygun fiyata kiralayacağız. Bunun gibi birçok projemiz var. Güzelyurt’a sahip çıkarsak gençlerimize de sahip çıkmış oluruz” diye konuştu.