Bıçaklı: “KIB-TEK'e sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Son günlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) üzerine bilerek ve isteyerek gitmeye çalışanlar, özelleştirme senaryolarının bir parçasıdırlar” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, TÜRK-SEN’in buna asla müsade etmeyeceğini belirterek, geçmiş hükümetler döneminde de bu senaryoyu uygulamak isteyenler olduğunu ancak güçlerinin yetmediğini savundu.

KIB-TEK’in yağmur, çamur demeden sabahlara kadar ülke insanına sağlıklı ve kesintisiz enerji vermek için emek veren çalışanlarının hedef alındığını belirten Bıçaklı, “Birtakım efendiler çirkin ve asılsız açıklama yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Bıçaklı, “20 bin 777 TL maaşı olanlar, kendilerinin devlete maliyetlerini hiç hesaplamadan Göç Yasası ile işe giren ve mağduriyet yaşayan KIB-TEK çalışanlarının bu mağduriyetlerinin bir kısmı Toplu İş Sözleşmesi ile giderildi diye çığlık atanlar önce bir aynaya bakmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

