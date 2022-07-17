Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği: “Kıb-Tek'i Kurtarmanın Yolu Reform Ve Türkiye İle Enerji İş Birliği“ 

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu (Kıb-Tek) kurtarmanın yolunun, reform ve Anavatan Türkiye ile enerji iş birliği yapmaktan geçtiğini kaydetti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile kablo üzerinden sağlanacak elektrik bağlantısının, hem ülkedeki enerji çeşitliliğini artıracağı hem de enerji arzında ek güvenlik sağlayıp halka daha uygun fiyatlı enerji tedariki yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye’den kablo ile enerji bağlantısının yapılmasının, Kıb-Tek veya çalışanlarının mevcudiyetine tehdit olmadığı” yönündeki görüş de ifada edildi.