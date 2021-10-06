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Beş çocuklu aileyi sokağa attılar

06 Ekim 2021 Çarşamba 19:00
Beş çocuklu aileyi sokağa attılar

(6-10-2021 MHA……..) Bugün Gazimağusa’da traji komik bir olay yaşandı.

Beş çocuk babası EKREM ARTER sabahleyin kiraladığı eve yerleşmek için gittiğinde şoka uğradı ev sahibi senin beş çocuğun var ben sana evimi kiralamıyorum deyip aileyi sokakta bıraktı.

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 Çalmadık kapı bırakmadı;

Beş çocuk babası Ekrem Arter kimse yardımcı olmuyor beş çocuğum ile sokakta kaldım, Kaymakamlığa gittim Belediye,ye gittim Elçiliğe gittim kimsesi bana yardımcı olmadı beş çocuğum ile sokakta kaldım, ben çalışan bir insanım sadece beş çocuğum var diye bana ev kiralamıyorlar bana o zaman bir arsa versinler ben kendi evimi kendim yaparım.

Ben kimseden borç istemiyorum ev de istemiyorum, sadece beş çocuğum var diye bana ev kiralamıyorlar ben ne yapayım çocuklarımı sokağa mı atayım.

Ben devlet büyüklerimden sadece evimi yapabilecek bir arazi istiyorum. Lütfen bana birileri yardımcı olsun ben tekrar söylüyorum nem bir hali arazi istiyorum ben inşaat ustasıyım evimi ben kendim yaparım yeter ki bana birileri yardımcı olsun.(MHA)

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