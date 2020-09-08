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Bertan Zaroğlu koronaya yakalandı

08 Eylül 2020 Salı 19:00
Bertan Zaroğlu koronaya yakalandı
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Yeniden Doğuş Partisinde bir pozitif vaka daha çıktı.Geçtiğimiz günlerde Yeniden Doğuş Partisinin Lefkoşa Kadın Kolları başkanı ve Lefkoşa İlçe Başkanının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından kendisini 1 haftadır evde izole eden YDP ( Yeniden Doğuş Partisi) genel sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun pcr test sonucu da pozitif çıktı.
Zaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden test sonucu ile alakalı yapmış olduğu açıklama şu şekilde,
Çok Değerli Dostlarım,

Dünyada ve ülkemizde covid-19 salgınından ötürü yaşanan olumsuzlukları, birçok alanda birlikte yaşıyoruz.
Zaman tüm bu zorlukları sabır, metanet ve gönülbirliği içerisinde aşma zamanıdır…

Toplumsal duyarlılığımızı arttırarak bu mücadele sürecinde bizlere düşen,
ne kendi sağlığımızı ne de bir başkasının sağlığını riske atmamak, güvenlik önlemlerine uymak,
gerekli durumlarda geciktirmeden test yaptırmak,

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Önce kendimiz sonra ise toplum sağlığı için gerekli özen ve hassasiyeti göstermektir..

Nitekim;
etrafımızda bulunan dostlarımızın test sonuçlarının pozitif çıkmasının üzerine kendimi bir haftadır evde izole etmiştim…
Dün gece saat 02:30 sularında baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne başvurdum…
Yapılan tetkikler neticesinde bugün covid-19 teşhisi konulduğunu öğrendim…

Allaha şükürler olsun ki ağır semptomlar geçirmiyorum ve durumum gayet iyi…
İnşallah Tedavilerimin ardından en kisa sürede tekrar aranızda olacağım.

Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm Vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim..

Bertan Zaroğlu
Lefkoşa Mv.
YDP Genel Sekreteri

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