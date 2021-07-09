Benter: “Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesinde elimizden geleni yapmaya hazırız”

Benter, yazılı açıklamasında, 450 yıldır topluma hizmet eden bir iyilik kurumu olan Vakıfların, topluma hizmet anlayışının ön planda tutulduğu her alanda gereken adımları atmaya, elini taşın altına koymaya gönüllü olduğunu kaydetti.

Benter, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak merhum Cumhurbaşkanımızın anıt mezarının ve tüm çevre düzenlemesinin tamamlanabilmesi için yürütülen çalışmalara da katkı sağlayabilmek adına girişimlerde bulunduğumuzu ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.