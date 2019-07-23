Bengihan: “UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan kişi yine hükümet tarafından Sütek Yönetim Kurulu’na atandı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümet tarafından SÜTEK Yönetim Kurulu’na, yine UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan bir kişinin atandığını belirterek, eleştiride bulundu.
Yazılı açıklamaya yapan Bengihan, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı, söz konusu göreve atanan “geçici memuru” hangi liyakata dayalı olarak Bakanlar Kurulu tarafından SÜTEK Yönetim Kurulu’na atadıklarını açıklamaya davet etti.
Bengihan şunları kaydetti:
Kamuda verimlilik ekseninde kamu reformunun konuşulduğu bugünlerde şube amiri kadrosunda görev ifa eden bir memurun yerine liyakattan uzak geçici memurun SÜTEK Yönetim Kurulu’na atanması, üstelik bu kişi hakkında atanmasını da öneren Ekonomi Bakanlığı tarafından işe vaktinde gitmediği için maaşının kesilmesine yönelik yazı yazılmış olması ve bu kişinin atandığı kurumun faaliyet alanı ile ticari iş ilişkisi olması bu atamanın liyakata dayalı bir atama olmadığının en büyük göstergesidir.”