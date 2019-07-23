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Bengihan: “UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan kişi yine hükümet tarafından Sütek Yönetim Kurulu’na atandı”

Bengihan: “UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan kişi yine hükümet tarafından Sütek Yönetim Kurulu’na atandı”

23 Temmuz 2019 Salı 13:12
Bengihan: “UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan kişi yine hükümet tarafından Sütek Yönetim Kurulu’na atandı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümet tarafından SÜTEK Yönetim Kurulu’na, yine UBP-HP hükümeti tarafından hakkında maaş kesme yazısı yazılan bir kişinin atandığını belirterek, eleştiride bulundu.
Yazılı açıklamaya yapan Bengihan,  Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı, söz konusu göreve atanan “geçici memuru” hangi liyakata dayalı olarak  Bakanlar Kurulu tarafından SÜTEK Yönetim Kurulu’na atadıklarını açıklamaya davet etti. 
Bengihan şunları kaydetti: 

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“UBP-HP hükümet programında ‘kurum kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin atanmasında liyakatın esas alınacağı ve popülizmden uzak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz’ denmesine karşın Ekonomi Bakanlığı’nda kadrolu şube amiri olarak görev ifa eden kamu görevlisinin  SÜTEK Yönetim kurulundan alınarak yerine Ekonomi Bakanlığı’nda görev ifa eden ve şu an sürekli olarak izinsiz özürsüz işe geç gittiği için mevcut müsteşar tarafından hakkında maaş kesme yazısı Maliye Bakanlığı’na yazılan geçici memurun SÜTEK Yönetim Kuruluna atanması bu hükümetin verdiği sözlerin tam aksine davrandığının en büyük ispatıdır.
Kamuda verimlilik ekseninde kamu reformunun konuşulduğu bugünlerde şube amiri kadrosunda görev ifa eden bir memurun yerine liyakattan uzak geçici memurun SÜTEK Yönetim Kurulu’na atanması, üstelik bu kişi hakkında atanmasını da öneren Ekonomi Bakanlığı tarafından işe vaktinde gitmediği için maaşının kesilmesine yönelik yazı yazılmış olması ve bu kişinin atandığı kurumun faaliyet alanı ile ticari iş ilişkisi olması bu atamanın liyakata dayalı bir atama olmadığının en büyük göstergesidir.”
 

Son Güncelleme: 23.07.2019 16:14
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