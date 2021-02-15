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Bengihan : “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir”

610 mahkûm ve tutuklunun yanında; 240’a yakın çalışanın bulunduğu cezaevinde, personel aşılanmayı talep ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
Bengihan : “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir”
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve cezaevi çalışanlarının aşılanması adına Sağlık Bakanı ile görüşüp bir program hazırlanacağının kendisine iletileceğini belirtti.

Bengihan, cezaevi çalışanlarının aşılanması ile ilgili ortada net bir tarih olmadığını ifade etti.

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Başta cezaevi çalışanları olmak üzere elzem konumdaki açık olan tüm dairelerdeki çalışanların ivedilikle aşılanması gerektiğinin altını çizen Bengihan, “Polisler aşılanıyor ama gardiyanlar aşılanmıyor. Bu kabul edilemez. Polis, görevi itibariyle tutuklu ve mahkumları cezaevine getiriyor, sonra temas edenler cezaevi çalışanları oluyor” dedi.

CEZAEVİNİN 850’YE YAKIN NÜFUSU VAR…

Cezaevinde; 610 mahkum ve tutuklunun yanında; 240’a yakın cezaevi çalışanının bulunduğunu belirten Bengihan, “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanKktc Merkezi CezaeviCovid19 Aşısı
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