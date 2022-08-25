Belediyelerin birleştirilmesinin görüşüldüğü Meclis oturumu devam ediyor

Meclis olağanüstü toplandı (8)

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu devam ediyor.

İktidar milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik üzerine 10 dakika ara verilmesinin ardından yeniden açılan Genel Kurul’da İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, eleştirileri yanıtlamak üzere söz aldı.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı'nda yer alan 8 maddenin üzerinde değişiklik önerisi sunacaklarını belirten Öztürkler, personelin durumu ile ilgili Personel Dairesi’nden görüş alarak hareket ettiklerini, Toplu İş Sözleşmeleri konusunda ne denildiyse yaptıklarını belirterek, belediye çalışanlarının haklarına dokunulmasını kendisinin de tasvip etmeyeceğini kaydetti.

- Öztürkler: “Madde madde görüşülmeye geçildiğinde önerilerimizi ortaya koyacağız”

Tasarının Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki söylemlere de değinen Öztürkler, kendi hukukçuları ile çalışma yaptıklarını belirterek, Anayasa’ya aykırılığın söz konusu olmadığı görüşünü ortaya koydu ve “Ama son söz Anayasa Mahkemesi’ndedir” dedi.

Bugün yapılan konuşmalardan da yararlanarak bazı değişikliklere gittiklerini aktaran Öztürkler, tasarının madde madde görüşülmesine geçildiğinde; intikal ve devir işlemleri, birleştirilmeyen belediyelerin tüzel kişiliklerinin korunması, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin yeni tüzel kişilikler kuruluncaya kadar yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtilmesi gibi konularda değişiklik önerilerini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Bakan Öztürkler, “Elimizden geldiğince en iyisini ortaya koyduk, kolay bir süreç değildir. Bu belediyelerle ilgili atılacak ilk adımdır. En önemli adım Belediyeler Yasası’ndaki değişikliğin yürürlüğe girmesidir” ifadelerini kullandı.

- Erhürman: “Bu çalışmanın yeri Genel Kurul değil”

Öztürkler’in ardından yeniden söz alan CTP Başkanı Tufan Erhürman, 9 maddelik bir yasada 8 maddede değişiklik görüşüleceğine vurgu yaparak, bu çalışmanın yerinin Genel Kurul olmadığını yineledi. “Sabahtan beridir uyarımız budur” diyen Erhürman, bu işin komite işi olduğunu vurguladı.

- Yeşilırmak: “Reform şart”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da konuyla ilgili söz alarak, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarının çok fazla değişikliğe uğradığını ve son halinin Meclis gündemine geldiğini anlatarak, muhalefeti ülkeyi kaosa sürüklemekle suçladı.

Belediyeler reformunun şart olduğunu kaydeden Yeşilırmak, bu düzenlemelerin yapılmaması halinde nüfusu artan 6 tane belediyenin gelirlerinin artacağını ancak diğer belediyelerin gelirlerinin azalacağını anlattı. Yerelleşmeyi savunduğunu söyleyen Yeşilırmak, çalışma ile ciddi şekilde belediye gelirlerinin artacağını söyledi.

Yeşilırmak’ın konuyla ilgili oluşturulan geçici ve özel komitenin (Ad-hoc) raporunun komitedeki 5 siyasi parti temsilcisinin oy birliği ile onaylandığını belirtmesi üzerine Erhürman yerinden konuşarak, Ad-hoc komitenin belediye sayısını değil kriterleri belirlediğini söyledi.

“Sadece birleştirmeyi yapsak evet katılıyorum reform olmaz” diyen Yeşilırmak, Belediyeler Yasası’nda değişikliğin de en kısa zamanda görüşüleceğini kaydetti.

“Bize göre belediyelerin birleştirilmesi, CTP’ye göre kent ve bölge belediyeleri oluşturularak 28 belediye kalması gerekir” diyen Yeşilırmak, kent ve bölge belediyelerinin bu yasa içerisinde oluşturulamayacağını, bunu hayata geçirilmesi için ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Birleştirme yapılırken kriterler üzerinde yapıldığını vurgulayan Yeşilırmak, hükümetin kriterleri dikkate alarak belediye sayısını 18’e düşüren çalışmayı yaptığını anlattı.

Bu reformun kaçınılmaz olduğunu yineleyen Yeşilırmak, CTP’nin savunduğu bölge ve kent belediyelerinin önemli olduğunu ve bunun ikinci adım olması gerektiğini de söyledi.

- Erhürman: “İlk günden hiçbir belediyenin kapatılmaması gerektiğini söyledik”

Genel Kurul’da yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kriterlere bakıldığında 28 belediyenin de devam etmesi ve hatta Çamlıbel’in de belediye olması gerektiğini belirterek, “İlk günden itibaren belediyelerin kapatılmaması gerektiğini söyledik. Kimse kendi belediyelerimizle ilgili olduğunu söylemesin, başka partilerde olan belediyelerin de kapatılmaması gerektiğini söyledik” dedi.

Bölge ve kent belediyelerinin kolaylıkla hayata geçebileceğini söyleyen Erhürman, “Kent belediyesi ile bölge belediyelerini kurarak var olan belediyeleri olduğu gibi koruyacaktık, hiç bu karmaşanın içine girmeyecektik. Önümüzdeki 4 yılda merkezi idarenin bazı yetkilerini buralara taşıyacaktık. Tertemiz bir sayfa ile reform yapmış olacaktık” diye konuştu

- Amcaoğlu: “18 belediye başkanının göreve başlaması ile revize edilmiş belediyeler yasası da hayata geçecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasında, 28 belediyenin mevcut yapıları ile önümüzdeki yıl sürdürülebilir çağdaş bir hizmet verme şansı olamayacağını anlattı.

Sürdürülemeyen belediyelerin sıkıntılarını aşabilecek ilk adımın belediyelerin birleştirilmesi olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın revize edilmesi için de komitenin çalıştığını söyledi.

27 kasımda seçilecek 18 belediye başkanının göreve başlaması ile revize edilmiş belediyeler yasasının da hayata geçeceğini ifade eden Amcaoğlu, “bu bir yol haritasıdır” dedi.

- Uluçay: “Reform böyle mi olur?”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da söz alarak, sabahtan beridir aynı konunun konuşulduğunu ancak bir yol kat edilemediğini yönünde serzenişte bulundu. Uluçay, tasarıda öngörülen değişikliklerin ne olacağının komite üyelerine dahi sunulmadığı eleştirisinde de bulundu.

“Reform böyle mi olur?” diye soran Uluçay, reformun mevcut mevzuatın iyileştirilmesi demek olduğunu anlatarak, bunun reform olmadığını savundu.

12 yıl önce tüm belediye başkanları bir araya geldi 51/95 üzerine çalışma yaptığını aktaran Uluçay, o günden beridir göreve gelen merkezi yönetimlerin üzerlerine düşeni yapmadığını kaydetti.

“51/95 bu kadar yıldır belli noktalarda takıldı kaldı. Geldiğimiz noktada bu önceden güncellenmiş olsaydı bugün yerel yöneticiler çok daha rahat ortamda hizmet veriyor olacaklardı” ifadelerini kullanan Uluçay, Meclis’te 8 ayda 3 hükümet çıktığını anımsatarak, gerçek bir reform yapılabilmesi için konunun ileriki bir süreçte ele alınması gerektiğini savundu.

Uluçay, belediye çalışanlarının da halkın da tedirgin olduğunu ifade ederek, “Reform denilen olay hepimizin mutabık kaldığı şekilde olmalıydı” dedi ve yapılmak istenen düzenleme ile Maliye’de tasarruf olmayacağını, aksine ekstra kaynağa ihtiyaç duyulacağını söyledi.

9 maddelik tasarının çoğu maddesinde değişiklik yapılacağını anımsatan Uluçay, bu durumda tasarının komiteye çekilmesi gerektiğini vurguladı.