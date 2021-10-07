Belediyeler Birliği Heyeti “Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı“na katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Gaziantep Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"na katıldı.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve tedarik zinciri alanlarında yapılan teknolojik ve akıllı uygulamaların sergilendiği fuara, Yürütme Kurulu üyeleri Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Birlik Genel Koordinatörü Hüseyin Köle’den oluşan heyet katıldı.

9 Ekim’e kadar sürecek olan fuar kapsamında heyet ayrıca, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer’i makamında ziyaret etti.