Beklenen ödemeler yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteğinin kalan yüzde 50’lik bölümünün kartlara yatırıldığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 2020-2021 bitkisel üretim sezonu (Kuru Tarım, Nadas, Sulu Yem Bitkileri, Narenciye, Bağ, Meyve Ağaçları, Zeytin, Badem, Harup, Sebze, Sera Alanları, İlkbahar ve Sonbahar Patatesi) ve 2021 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla, önceden yüzde 50’lik kısmı ödenen akaryakıt desteğinin, geriye kalan yüzde 50’lik kısmının tümünün üretici kartlarına yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 8 bin 960 üreticiye 25.1 milyon TL yatırıldığı, kartlara aktarılan hak edişlerin benzin istasyonlarında kullanabileceği belirtildi.