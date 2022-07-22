Bazı Sendikalar, HP’nin Asgari Ücrete Yansıtılması Talebiyle Eylem Ve Açıklama Yaptı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun itirazları görüşmek üzere toplanmasının beklendiği saatlerde, bazı sendikalar Hayat Pahalılığı’nın (HP) asgari ücrete yansıtılması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önüne üzerinde “Asgari Ücretli” yazan temsili bir tabutun da yerleştirildiği eylemde, “Asgari ücretliye bedel ödetmekten vazgeçin”, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz”, “Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin”, “Özel sektör çalışanları insan değil mi? Sendika istiyoruz” yazılı pankartlar taşındı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri ile KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, DEV-İŞ’in yer aldığı eyleme, “Halk Cephesi Grubu” temsilcileri de katıldı. Eylemde ilk olarak Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, basına açıklamalarda bulundu.

-Serdaroğlu: “Bu bir maaş artışı değil, yaşam hakkıdır”

Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendireleceği için eylem yaptılarını belirten Serdaroğlu, ortaya çıkan HP’nin tüm ücretlere yansıtılması gerektiğini ancak asgari ücretlinin göz ardı edilerek “ölüme” mahkum edildiğini savundu.

Asgari ücretlinin Çalışma Bakanı ile işverenin inisiyatifine kaldığını ileri süren Serdaroğlu, zamlar karşısında tüketicinin hayatını idame ettirebilmesi için HP ödeneğinin maaşlara yansıtılmasının gerektiğini vurguladı.

“Bu bir maaş artışı değil, yaşam hakkıdır” diyen Serdaroğlu, hükümet ve işverenlerin çalışanları işleriyle tehdit ettiğini öne sürerek, yakında çalıştıracak işçi bulamayacakları uyarısında bulundu.

Yüzde 56.76 HP’yi Çalışma Bakanı’nın da alacağını vurgulayan Serdaroğlu, “Ama bu masada işverenlerle bir olup asgari ücretliyi yüzde 41’e mahkum ediyorlar. Bu masanın görevi çalışanı açlıktan korumaktır” ifadelerini kullandı ve “asgari vicdan” çağrısında bulundu.

-Bengihan: “Hükümetin iradesi ve vicdanı varsa, yüzde 56.76 HP’yi asgari ücrete yansıtır”

Serdaroğlu’nun ardından söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, DEV-İŞ olarak Hür-iş’e destek vermek ve asgari ücret masasına gerekli mesajı vermek için orada olduklarını kaydetti.

Asgari ücretliye yüzde 41 artış verilmesini “vicdansızlık” olarak niteleyen Bengihan, HP oranının asgari ücretliye de verilmesini talep etti ve bunun insani bir olay olduğunu belirtti.

Hak mücadelesinde özel sektör emekçilerinin yanında olacaklarını vurgulayan Bengihan, “Hükümetin iradesi ve vicdanı varsa, masada işverene teslim olmaz ve yüzde 56.76 HP’yi asgari ücrete yansıtır” dedi.

Konuşmaların ardından sendika temsilcileri, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı salona girdi.