banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!
15 Bin TL üstü maaş...
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Lefkoşa'da birbiriyle bağlantılı iki trafik kazası meydana geldi
Trafik kazası
banner404

Bazı Sendikalar, HP’nin Asgari Ücrete Yansıtılması Talebiyle Eylem Ve Açıklama Yaptı

22 Temmuz 2022 Cuma 14:30
Bazı Sendikalar, HP’nin Asgari Ücrete Yansıtılması Talebiyle Eylem Ve Açıklama Yaptı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun itirazları görüşmek üzere toplanmasının beklendiği saatlerde, bazı sendikalar Hayat Pahalılığı’nın (HP) asgari ücrete yansıtılması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önüne üzerinde “Asgari Ücretli” yazan temsili bir tabutun da yerleştirildiği eylemde, “Asgari ücretliye bedel ödetmekten vazgeçin”, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz”, “Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin”, “Özel sektör çalışanları insan değil mi? Sendika istiyoruz” yazılı pankartlar taşındı.

Asgari Ücret Saptama  Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri ile KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, DEV-İŞ’in yer aldığı eyleme, “Halk Cephesi Grubu” temsilcileri de katıldı. Eylemde ilk olarak Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, basına açıklamalarda bulundu.

-Serdaroğlu: “Bu bir maaş artışı değil, yaşam hakkıdır”

Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendireleceği için eylem yaptılarını belirten Serdaroğlu, ortaya çıkan HP’nin tüm ücretlere yansıtılması gerektiğini ancak asgari ücretlinin göz ardı edilerek “ölüme” mahkum edildiğini savundu.

Asgari ücretlinin Çalışma Bakanı ile işverenin inisiyatifine kaldığını ileri süren Serdaroğlu, zamlar karşısında tüketicinin hayatını idame ettirebilmesi için HP ödeneğinin maaşlara yansıtılmasının gerektiğini vurguladı.

“Bu bir maaş artışı değil, yaşam hakkıdır” diyen Serdaroğlu, hükümet ve işverenlerin çalışanları işleriyle tehdit ettiğini öne sürerek, yakında çalıştıracak işçi bulamayacakları uyarısında bulundu.

Yüzde 56.76 HP’yi Çalışma Bakanı’nın da alacağını vurgulayan Serdaroğlu, “Ama bu masada işverenlerle bir olup asgari ücretliyi yüzde 41’e mahkum ediyorlar. Bu masanın görevi çalışanı açlıktan korumaktır” ifadelerini kullandı ve “asgari vicdan” çağrısında bulundu.

-Bengihan: “Hükümetin iradesi ve vicdanı varsa, yüzde 56.76 HP’yi asgari ücrete yansıtır”

Serdaroğlu’nun ardından söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, DEV-İŞ olarak Hür-iş’e destek vermek ve asgari ücret masasına gerekli mesajı vermek için orada olduklarını kaydetti.

Asgari ücretliye yüzde 41 artış verilmesini “vicdansızlık” olarak niteleyen Bengihan, HP oranının asgari ücretliye de verilmesini talep etti ve bunun insani bir olay olduğunu belirtti.

Hak mücadelesinde özel sektör emekçilerinin yanında olacaklarını vurgulayan Bengihan, “Hükümetin iradesi ve vicdanı varsa, masada işverene teslim olmaz ve yüzde 56.76 HP’yi asgari ücrete yansıtır” dedi.

Konuşmaların ardından sendika temsilcileri, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı salona girdi.

banner360
Son Güncelleme: 22.07.2022 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak
Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak
Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy Şehitlerini Andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Topçuköy Şehitlerini Andı
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!
15 Bin TL üstü maaş alan kamu çalışanına yüzde 20 kesinti yapılacak!
“Başpınar-Karaağaç-Esentepe Güzergâhında Yol Yapım İşlerine Dikkat“
“Başpınar-Karaağaç-Esentepe Güzergâhında Yol Yapım İşlerine Dikkat“
KKTC'nin 6 İlçesinin Tanıtımı İçin Kısa Filmler...
KKTC'nin 6 İlçesinin Tanıtımı İçin Kısa Filmler...
CTP: “Asgari Ücretin Hayat Pahalılığı Oranında Artırılması Ve Vergiden Muaf Olması Gerek“
CTP: “Asgari Ücretin Hayat Pahalılığı Oranında Artırılması Ve Vergiden Muaf Olması Gerek“
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru
Tuzla Şehitleri Yarın Anılıyor
Tuzla Şehitleri Yarın Anılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim