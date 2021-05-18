Bayram haftasında kapalı turizme yoğun ilgi

Ülkemize üç günlük seyahat için 12 Mayıs tarihinde 1124 kişi, 13 Mayıs tarihinde 704 kişi, 14 Mayıs tarihinde ise 6 kişi gelerek toplam 1834 kişi ülkeye giriş yapmıştır.

Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takılmış olup, yapılan PCR test sonuçlarına göre negatif sonucunu alan yolcuların otellerde konaklamalarına izin verilmiştir.

Ülkemize 12, 13, 14 Mayıs tarihinde yapılan charter uçuşlar ile toplam 1834 kişi giriş yapmış, gelen yolcuların 1816’sı 5 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 16 Mayıs tarininde charter uçuşlar ile ülkeden ayrılmışlardır.

Gelen yolcu sayısı ile dönen yolcu sayısındaki 18 kişilik farklılık ise; 8 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu 7 kişi karantinaya alınması, pozitif olan 1 yolcunun ambulans uçakla dönüş yapması, 1 yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeni ile refakatçisi ile tedavi altına alınması ve 8 yolcunun ise tarifeli seferler ile dönüş yapmasından kaynaklanmaktadır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak kapalı turizm çerçevesinde her hafta olduğu gibi gelen bilgileri halkımızla paylaşmaya devam edilecektir.