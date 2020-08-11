Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı "Araç Takip, Filo Yönetimi ve Sürücü Tanıma Sistemi" projesinin ilk bacağı hayata geçiriliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, ülke genelinde hizmet veren tüm resmi hizmet araçlarının tek bir merkezden takip edilmesine imkan tanıyacak olan sistem, ekonomi ve denetim anlamında önemli bir adım olacak.

Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde hizmete almanın planladığı sistem için ihale duyurusu yapıldı ve 9 Eylül 2020 son tarih olarak belirlendi.

Bu uygulamayı ülkemizde faaliyet gösteren tüm kamu taşıma araçları ve ağır vasıtalar için araç takip, hız takip ve takograf projesi takip edecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medyada da konuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı.