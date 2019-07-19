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Baybars: “Hizmet odaklı devlet mekanizması oluşması hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz”

Baybars: “Hizmet odaklı devlet mekanizması oluşması hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz”

19 Temmuz 2019 Cuma 13:36
Baybars: “Hizmet odaklı devlet mekanizması oluşması hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Gençlerin bu topraklara sımsıkı sarılması, devletlerine sevgiyle, gururla sahip çıkması için teknolojik yeniliklerle güçlendirilmiş, her yönüyle çağdaş standartlara kavuşmuş, hizmet odaklı devlet mekanizmasının oluşması hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Baybars, 20 Temmuz Barış ve Özgülük Bayramı mesajında halkın barış ve özgürlük bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:
“Bugün, acı dolu karanlık günleri geride bırakmamızın ve özgürlüğe kavuşmamızın 45’inci yılını kutluyoruz. 21’inci yüzyılda maalesef bölgemizde çatışmalar, savaşlar halen devam etmektedir.  Çatışma ve savaşların yarattığı insanlık dramlarını çok iyi bilen bir halkız.
Günümüzde yaşanan bölgesel çatışmalar ve savaşların yarattığı kaygı verici gelişmeler, geçmişin acılarından ders alarak, geleceğimizi sağlam, güvenli temeller üzerine kurmanın ne kadar hayati öneme haiz olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

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Bir yandan çözüm için her türlü alternatif çabayı ortaya kayarken, diğer yandan da ülke insanımızın hak ettiği çağdaş standartları yakalamak için yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeliyiz. 
Gençlerin bu topraklara sımsıkı sarılması, devletlerine sevgiyle, gururla sahip çıkması için teknolojik yeniliklerle güçlendirilmiş, her yönüyle çağdaş standartlara kavuşmuş, hizmet odaklı bir devlet mekanizmasının oluşması hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, bizler için hayatlarını feda eden şehitlerimize Tanrı’dan rahmet, gazilerimize sağlık dilerim.”
 

Son Güncelleme: 19.07.2019 16:51
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