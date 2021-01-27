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BASS’tan Li-koop Ltd açıklaması…

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olarak kooperatifi koruma ve geliştirmenin en başlıca görevi olduğunu bildirdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:45
BASS’tan Li-koop Ltd açıklaması…
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Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olarak kooperatifi koruma ve geliştirmenin en başlıca görevi olduğunu bildirdi.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, görevden alınan eski Li-Koop Ltd yönetim kurulunun 2017 Kasım- 2018 Şubat döneminde ödeme gücü çok zayıf, partili, birinci derece akrabalara ve yandaşlara 10-15 yıl geri ödemeli “ödenmesi imkânsız” krediler verdiği ve mevduatlarının tehlikeye sokulduğunu iddia etti.

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Açıklamada, eski yönetimin görevde olduğu dönemde mevzuat dışı uygulamaların karşılığı olan miktarların Li-koop Ltd’e Kooperatif şirketler mukayyitliğinin ve KKTC Merkez Bankasının üstün çalışmaları neticesinde geri kazandırıldığı ve Li-Koop Ltd.’in mali yapısının güçlendirildiği ifade edildi.

Görevden alındığı belirtilen eski yönetim kurulunun icraatlarını eleştiren sendika, geçmişte Tarım Bakanlığı yapmış bir kişiye de eleştiriler yöneltildi.

Açıklamada “Kooperatif Şirketler Mukayitliğinin o dönemde eski Yönetim Kurulunu görevden alması doğru ve yerinde bir karardır ve şu anda giderek güçlenen mali yapısı için tüm çalışmalar ve düzenlemeler fasıl 114 ve yasal mevzuatlar çerçevesindedir.” denildi.

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Son Güncelleme: 27.01.2021 19:37
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