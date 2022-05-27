Başka şahsa ait pasaportla ülkeden çıkmaya çalıştı

Evrim Kamalı

Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgesi Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı Ayhan Yeterler mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı 26.05.2022 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandı. Zanlının daha önceden yurt dışından sahte olarak temin etmiş olduğu başka sahsa ait ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan TC Pasaportunu görevli mulaceret memuruna ibraz ederek Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Başkasının Kimligine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarını işlediğini ve suçüstü gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin hali hazırda yeni başladığını alınacak ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.