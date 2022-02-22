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Basın-Sen’den Kişmir’e destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Basın Sen Başkanı Ali Kişmir’e destek vermek amacıyla 28 Şubat Pazartesi günü Lefkoşa Mahkemesi önünde buluşacak. 

22 Şubat 2022 Salı 17:15
Basın-Sen’den Kişmir’e destek

Basın-Sen yaptığı yazılı açıklamada, Ali Kişmir’e bir buçuk sene önce yazdığı bir yazıda “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle, 10 yıla kadar hapislik cezası öngörülen “Askeri Suç ve Cezalar Yasası‘nın 26. Maddesi” tahtında polis tarafından dava okunduğunu belirterek, bunu eleştirdi.  
“Bu ülkenin özgür ve bağımsız basın yayın organları ve gazetecileri susmayacak, kalemlerini kırmayacak ve baskılara asla boyun eğmeyecektir” ifadelerine yer verilen açıklamada, özelde, 28 Şubat Pazartesi günü saat 09.00’da teminata bağlanmak talebiyle mahkeme huzuruna çıkarılacak  Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e, genelde ise basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak için tüm basın emekçileriyle mahkeme önünde buluşulacağı kaydedildi. 

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Açıklamada KKTC Anayasası’nın 24/2 maddesine de atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi: 
“Herkes düşünce ve kanaatlerini, söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve devlet sınırları söz konusu olmaksızın, kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsar”
 

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Son Güncelleme: 23.02.2022 08:49
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