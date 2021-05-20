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“Basdelli” isimli masal kitabı Pazartesi’nden itibaren tüm devlet kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin çocuklar için hazırladığı “Basdelli” isimli masal kitabı, Pazartesi’nden itibaren tüm devlet kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:00
“Basdelli” isimli masal kitabı Pazartesi’nden itibaren tüm devlet kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak
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Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  ilkokul çocuklarına armağan edilmek amacıyla yayınlanan masal kitabı “Basdelli”, Lefkoşa’da Kültür Dairesi’nden de ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kültür Dairesi Yayını olan masal kitabı, Pazartesi gününden itibaren Lefkoşa AKM Milli Kütüphane’de ve Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinden de kitabı okumak isteyen çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın editörlüğünde ve sunuş yazısıyla okuyucuya sunulan Basdelli “Kıbrıs Meselleri Derlemeler 1” başlığıyla geçtiğimiz hafta yayınlandı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat konuyla ilgili açıklamasında, “Kültür Dairesi olarak, çok önemli gördüğümüz bu ve benzeri değerleri topluma ve geleceğe aktarma misyonu çerçevesinde, Kıbrıs Türk masallarını derleme, yayınlama ve bir kaynak oluşturma ile ilgili çalışmaları sürdüreceğimizin bilinmesini isterim” dedi.

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Basdelli isimli masal kitabını Ayten Özgener nakletti, Araştırmacı – Yazar Nurperi Özgener derledi, Ressam - Yazar Kemal Behcet Caymaz resimledi ve düzeltisini Erdinç Akgür yaptı.

Kitabı okumak isteyen çocuklar, Lefkoşa’da Kültür Dairesi ile AKM Milli Kütüphane’ye ve bölgelerde de, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerine mesai saatleri içerisinde giderek kitabı ücretsiz olarak alabilecek.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 12:37
Anahtar Kelimeler:
Basdelli
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