Başbakan Yardımcısı Arıklı KAMUSEN ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TAŞEL’de işten durdurulan işçilerle kendisine ziyarette bulunan KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KAMUSEN Başkanı Metin Atan, TAŞEL’de işten durdurulan işçilerin durumuyla ilgili Arıklı’ya bilgi vererek, işçilerin “evine ekmek götüremeyecek” durumda olduklarını, çok uzun süredir maaş alamadıklarını anlattı ve Bakandan yardım istedi.

Erhan Arıklı da, “mağdur edilen işçiler” ile ilgili ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, konunun Bakanlar Kurulu ve Meclis’te de gündeme geldiğini söyledi.

Sendika ile Bakanlığın ortak çözüm arayışının sürdüğünü dile getiren Arıklı, sendika ile iş birliği içinde sürecin yönetileceğini kaydetti.

TAŞEL'e hisselerini satması konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatan Arıklı, keyfi uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirtti. Arıklı, son kez şirket yönetimine mağduriyetlerin giderilmesi adına adım atması için çağrıda bulundu.