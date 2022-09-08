banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Faiz Sucoğlu ameliyat oldu...
Faiz Sucoğlu ameliyat oldu...
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Gönyeli'de kaza, 1 kişi yoğun bakımda
Gönyeli'de kaza, 1 kişi yoğun...
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Acı haber
TMSF neyi bekliyor !
TMSF neyi bekliyor !
banner405
Flaş Haber
Faiz Sucoğlu ameliyat oldu...
Kapat

Başbakan Üstel, Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi

08 Eylül 2022 Perşembe 17:30
Başbakan Üstel, Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında bulunan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili sendikaların taleplerini görüşmek üzere, Başbakan Ünal Üstel kamuda yetkili sendikaları kabul etti.  

Başbakanlık’ta gerçekleşen ve saat 17.00'de başlayan kabulde, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu. 

Sendikalardan ise KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri yer aldı.

Kabul öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bugün "son kararı" görüşmek üzere burada bulunduklarını belirterek, "Ya anlaşıp masadan kalkacağız, ya da eylem ve grevlere devam edeceğiz. Olumlu, olumsuz, her şeye hazırız" diye konuştu. 

Diyalog ve istişare taraftarı olduklarını kaydeden Atan, daha sıkıntılı bir döneme girmek istemediklerini söyledi.

Sendikaların, görüşme sonrası, Başbakanlık önünde açıklama yapacağı kaydedildi. 

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2022 19:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faiz Sucoğlu ameliyat oldu...
Faiz Sucoğlu ameliyat oldu...
Kamuda yetkili sendikalar: “Maaşlarda yüzde 6'lık artış yönünde konsensüs sağlandı“
Kamuda yetkili sendikalar: “Maaşlarda yüzde 6'lık artış yönünde konsensüs sağlandı“
Öğretmen mülakatları bugün tamamlanarak atama tarihleri belirlendi
Öğretmen mülakatları bugün tamamlanarak atama tarihleri belirlendi
Başbakan Ünal Üstel, Belediyelerde Örgütlü Sendikaları Ve Belediye Başkanlarını Kabul Etti
Başbakan Ünal Üstel, Belediyelerde Örgütlü Sendikaları Ve Belediye Başkanlarını Kabul Etti
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Kızılay Kan Stoklarının Yeniden Dengelendiği Açıklandı
Kızılay Kan Stoklarının Yeniden Dengelendiği Açıklandı
LTB Evsel Atık Toplama Günlerinde Değişiklik Yaptı
LTB Evsel Atık Toplama Günlerinde Değişiklik Yaptı
Türkay Ilıcak'ı kaybettik...
Türkay Ilıcak'ı kaybettik...
UBP Genel Başkanlığı İçin Yarın Mesai Bitimine Kadar Başvuru Kabul Edilecek
UBP Genel Başkanlığı İçin Yarın Mesai Bitimine Kadar Başvuru Kabul Edilecek
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim