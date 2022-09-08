Başbakan Üstel, Kamuda Yetkili Sendikalarla Bir Araya Geldi

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında bulunan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili sendikaların taleplerini görüşmek üzere, Başbakan Ünal Üstel kamuda yetkili sendikaları kabul etti.

Başbakanlık’ta gerçekleşen ve saat 17.00'de başlayan kabulde, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Sendikalardan ise KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri yer aldı.

Kabul öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bugün "son kararı" görüşmek üzere burada bulunduklarını belirterek, "Ya anlaşıp masadan kalkacağız, ya da eylem ve grevlere devam edeceğiz. Olumlu, olumsuz, her şeye hazırız" diye konuştu.

Diyalog ve istişare taraftarı olduklarını kaydeden Atan, daha sıkıntılı bir döneme girmek istemediklerini söyledi.

Sendikaların, görüşme sonrası, Başbakanlık önünde açıklama yapacağı kaydedildi.