banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşında hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata...
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz yoksa!
İstifa edince aklanacağınızı mı zannettiniz...
banner404

Başbakan Üstel Acil Durum Hastanesi’de İncelemelerde Bulundu

Başbakan Üstel Acil Durum Hastanesi’de İncelemelerde Bulundu

18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:15
Başbakan Üstel Acil Durum Hastanesi’de İncelemelerde Bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. 

 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Başbakan Üstel’e, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan eşlik etti. 

 Başbakan Ünal Üstel, burada yapılan toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı, hekimler ve personel ile Covid 19 ile ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

 Üstel, “İnsanlarımızın sağlığı önceliklidir” ifadelerini kullandı, ikinci önemli konu olarak nitelediği ekonomiyi düzeltmek için de çalıştıklarını kaydetti. 

 Sağlık ve ekonomiye çok önem verdiklerini belirten Üstel, dünyada da ekonomide sıkıntılar yaşandığına işaret etti, ekip arkadaşlarıyla bunu dengelemek için çalıştıklarını anlattı. 

 Bugün de Sağlık Bakanı ve ekibinin çalışmalarını incelediklerini, sorunları dinlediklerini ve hızlı bir şekilde sorunlara çözüm bulmak için değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Üstel, üç yıldır süren covid vakalarına bugün baktıklarında ise, yatan çok sayıda hasta olmadığını söyledi.

 Üstel, sağlık çalışanlarının bu zor dönemde gece gündüz demeden çalıştıklarına vurgu yaptı, yürekten teşekkür etti. 

 Ayaktan Tanı Merkezine müracaat eden covid hastalarının gerekli tedaviyi gördüğünü ifade eden Üstel, acil durumda covid hastalarına gerekli tüm sağlık hizmetinin verildiğini söyledi. 

 Acil Durum Hastanesinde, Nalbantoğlu’nun yükünü hafifletmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anımsatan Üstel, Hastanenin yükünü aldıklarını, ameliyat sayısını artırdıklarını, insanları bekletmeden sağlığa destek verdiklerini kaydetti. 

 Üstel, covid vakaları ile ilgili panik yapmaya gerek olmadığını, halkın sağlığı için çalışmaya devam ettiklerini söyledi, maske ve covid kurallarına uymanın önemine işaret etti. 

 -Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, Başbakan’ın katılımıyla hekimler ve personel ile covid vakalarına karşı durum değerlendirmesi yaptıklarını, covidin devam ettiğini ancak çok daha hafif etkiler gösterdiğine işaret etti. 

 Altuğra, Aşının öneminin burada ortaya çıktığına vurgu yaparak, covid hastalarının, sabah 8 akşam 8 hastaneye, ayaktan tanı polikliniğine başvurabileceğini, kalp hastası, hamile ve diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olanların doktora izole odada görülebileceğini anlattı.

 Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid sürecinin, tecrübeli bir ekiple yönlendirildiğini ve bundan kimsenin kuşkusu olmamasını istedi. 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Akansoy da, Poliklinik hizmetlerinin sabah başlayıp akşam 8’e kadar devam edeceğini belirtti. 

 Akansoy, corona pozitif oranının yüksek olduğunu ancak yatan hasta sayısının yüksek olmadığını ifade ederek, halka daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 

banner360
Son Güncelleme: 18.07.2022 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
33 yaşında hayatını kaybetti
33 yaşında hayatını kaybetti
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Hava sıcaklığı 41 dereceye yükselecek
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Lefkoşa'da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı
Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz'da Halka Açık Resepsiyon Veriyor
Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz'da Halka Açık Resepsiyon Veriyor
KKTC’de Otellerdeki Doluluk Oranı Yılın İlk Yarısında Yüzde 33,2
KKTC’de Otellerdeki Doluluk Oranı Yılın İlk Yarısında Yüzde 33,2
Mahkemelerde En Çok Uyuşturucu Ve Alacak Verecek Davaları Görüşüldü
Mahkemelerde En Çok Uyuşturucu Ve Alacak Verecek Davaları Görüşüldü
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları…
TCG Bayraktar Ve TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemileri 19-23 Temmuz’da Gazimağusa Limanı’nı Ziyaret Edecek
TCG Bayraktar Ve TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemileri 19-23 Temmuz’da Gazimağusa Limanı’nı Ziyaret Edecek
İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri Sona Erdi
İskele Belediyesi Yaz Şenlikleri Sona Erdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim