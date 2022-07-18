Başbakan Üstel Acil Durum Hastanesi’de İncelemelerde Bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Başbakan Üstel’e, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, burada yapılan toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı, hekimler ve personel ile Covid 19 ile ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Üstel, “İnsanlarımızın sağlığı önceliklidir” ifadelerini kullandı, ikinci önemli konu olarak nitelediği ekonomiyi düzeltmek için de çalıştıklarını kaydetti.

Sağlık ve ekonomiye çok önem verdiklerini belirten Üstel, dünyada da ekonomide sıkıntılar yaşandığına işaret etti, ekip arkadaşlarıyla bunu dengelemek için çalıştıklarını anlattı.

Bugün de Sağlık Bakanı ve ekibinin çalışmalarını incelediklerini, sorunları dinlediklerini ve hızlı bir şekilde sorunlara çözüm bulmak için değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Üstel, üç yıldır süren covid vakalarına bugün baktıklarında ise, yatan çok sayıda hasta olmadığını söyledi.

Üstel, sağlık çalışanlarının bu zor dönemde gece gündüz demeden çalıştıklarına vurgu yaptı, yürekten teşekkür etti.

Ayaktan Tanı Merkezine müracaat eden covid hastalarının gerekli tedaviyi gördüğünü ifade eden Üstel, acil durumda covid hastalarına gerekli tüm sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.

Acil Durum Hastanesinde, Nalbantoğlu’nun yükünü hafifletmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anımsatan Üstel, Hastanenin yükünü aldıklarını, ameliyat sayısını artırdıklarını, insanları bekletmeden sağlığa destek verdiklerini kaydetti.

Üstel, covid vakaları ile ilgili panik yapmaya gerek olmadığını, halkın sağlığı için çalışmaya devam ettiklerini söyledi, maske ve covid kurallarına uymanın önemine işaret etti.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, Başbakan’ın katılımıyla hekimler ve personel ile covid vakalarına karşı durum değerlendirmesi yaptıklarını, covidin devam ettiğini ancak çok daha hafif etkiler gösterdiğine işaret etti.

Altuğra, Aşının öneminin burada ortaya çıktığına vurgu yaparak, covid hastalarının, sabah 8 akşam 8 hastaneye, ayaktan tanı polikliniğine başvurabileceğini, kalp hastası, hamile ve diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olanların doktora izole odada görülebileceğini anlattı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid sürecinin, tecrübeli bir ekiple yönlendirildiğini ve bundan kimsenin kuşkusu olmamasını istedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Akansoy da, Poliklinik hizmetlerinin sabah başlayıp akşam 8’e kadar devam edeceğini belirtti.

Akansoy, corona pozitif oranının yüksek olduğunu ancak yatan hasta sayısının yüksek olmadığını ifade ederek, halka daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.