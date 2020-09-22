Başbakan Tatar’dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifine destek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar , “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz konusunun Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınmasını önermesini son derece olumlu bir çağrı olarak değerlendirdiklerini ve katılmaya hazır olduklarını” belirtti.

Başbakan Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşme sonrası Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar bizleri memnun etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, Avrupa Birliğine Doğu Akdeniz konusunun Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınmasını önermesini son derece olumlu bir çağrıdır. Kanaatimizce böylesi bir toplantı, gerçekler görülür, ve işbirliği anlayışının önemi anlaşılarak konulara yaklaşılırsa tarihsel dönüm noktası olabilir. Dolayısı ile bizler katılmaya hazırız. Bu bağlamda Sayın Erdoğan’ın Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıklaması da yerinde, barışçı bir çağrıdır ve mutlaka iyi değerlendirilmelidir”

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