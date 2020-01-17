Başbakan Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke’den KKTC’ye selam getirdiklerini söyleyerek, Silifke hakkında Başbakan Ersin Tatar’a bilgi verdi

Silifke’de tarım, turizm ve sanayi alanında faaliyetler yapıldığını anlatan Kaynar, Silifke’yi, TC’nin KKTC’ye açılan kapısı diye nitelendirdi.

KKTC’deki Ticaret ve Sanayi Odası ile odalarının sıcak ilişkiler içinde bulunduğunu, bu iyi ilişkilerin artması için temaslarını sürdürdüklerini ifade eden Kaynar, KKTC’ye sık sık geldiklerini, bu gelişlerinde de Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini söyledi ve Başbakan Tatar’a başarılar diledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Kaynar ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TC ile ekonomik, kültürel, siyasi ilişkilerin zaman içinde geliştiğini söyledi.

TC ile KKTC’nin günümüz teknolojisi sayesinde daha yakın olduğunu ve yakınlaşmaya devam ettiğini vurgulayan Başbakan Tatar, “Bir bakıma iç içeyiz. Bizim burada önemli bir Türkiye yakınlığımız var. Bu hem ekonomimizin gelişmesi açısından, hem de bizleri siyaseten güçlü kılmaktadır” dedi.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere de değinen Başbakan Tatar, “mavi vatan dediğimiz kavramların yerleşmesi, Libya ile yapılan anlaşma ile bambaşka bir harita ortaya çıktığı” şeklinde konuştu.

“Doğu Akdeniz’de zenginliklerin paylaşımında, TC ile bütün gönül birliğimizi daha da pekiştiren ekonomik ve stratejik bir takım hak ve çıkarlarımız ve menfaatlerimiz, bizi birlikte bağlayan çok önemli unsurlar var” diyen Başbakan Ersin Tatar, bu unsuların da dünya konjonktüründe giderek daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Tatar, halkın refah ve esenliği için birlikte çalışarak daha iyi üreten, daha iyi yönetebilen bir yapı ortaya çıkarmanın amaçları olduğunu belirterek, gelişen dünya içinde, kendi insanlarına daha fazla imkanlar sunabilmek ve çağdaş dünyanın nimetlerinden karşılıklı faydalandırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Karşılıklı ticaretin önemine de değinen Başbakan Tatar, TC ile işbirliğinin geliştirilmesi temennisinde bulundu ve Silifke halkına sevgi ve saygılarını gönderdiğini söyledi.

Konuşmalar ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.