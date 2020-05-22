Başbakan Tatar, personelle bayramlaştı

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık personelinin bayramını kutladı.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre bayramlaşmada, Başbakan Ersin Tatar, bu yıl küresel salgın nedeniyle bir çok şeyin yapılamadığını, birçok gelenek ve göreneklerin artık farklı şekil aldığını kaydetti.

Tatar, bayramda herkesin dikkatli olmasının, kendi hijyen tedbirlerine dikkat etmesinin, kucaklaşma ve tokalaşma adetlerinden uzak durulmasının önemine işaret etti.

Covid-19’la tüm dünyada hayatın yeniden planlandığına vurgu yapan Başbakan, “Bu salgın tüm dünyada etkisini yitirene kadar artık virüse karşı korunma tedbirleri önceliğimizdir ve yeni yaşam koşullarımız da bu öncelik üzerine inşa edilmelidir” dedi.