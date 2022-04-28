Başbakan Sucuoğlu DP-YDP'nin deklarasyonunu kabul etti

UBP"li vekillerin grup toplantısı sona erdi.

Toplantıda bazı UBP'li vekillerin Başbakan Sucuoğlu'nun Başbakanlık görevinden çekilme teklifine Sucuoğlu çekilmeyeceğini ve Cumartesi günü güvenoylamasının yapılacağını söyledi.

Bu arada hükümetin diğer ortakları DP ve YDP'nin genel başkanları ile milletvekilleri şu anda Turizm ve Çevre Bakanlığında toplantı halinde oldukları, Sucuoğlu'nun başbakanlıktan geri çekilmemesi halinde kendilerinin çekilerek hükümeti bozacakları ifade ediliyor.

UBP'li kaynaklara göre Faiz Sucuoğlu'nun genel başkan olarak kalması bir ara formül olarak da Ünal Üstel ya da başka bir vekilin Başbakanlığa getirilme ihtimalleri üzerinde durulduğu iddia ediliyor.

Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP Genel başkanları ve milletvekilleri ile Turizm ve Çevre Bakanlığında toplantı halindeler.

Sucuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise 'sadece sohbet ettik' ifadelerini kullandı.

Ancak DP ve YDP'ye yakın kesimlerden alınan bilgilere göre de Başbakan ile sadece sohbet etmediklerini Sucuoğlu'na 100 günlük deklarasyonu sundukları ve onun da kabul ettiği belirtildi