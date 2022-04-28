banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi...
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
2 farklı bölgede yangın çıktı
2 farklı bölgede yangın çıktı
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Güvenoylaması Cumartesi
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
banner405

Başbakan Sucuoğlu DP-YDP'nin deklarasyonunu kabul etti

Bazı UBP'li vekiller Başbakan Sucuoğlu'na çekil çağrısında bulundu, Sucuoğlu kesinlikle çekilmeyeceğini söyledi

28 Nisan 2022 Perşembe 21:42
Başbakan Sucuoğlu DP-YDP'nin deklarasyonunu kabul etti

UBP"li vekillerin grup toplantısı sona erdi.

Toplantıda bazı UBP'li vekillerin Başbakan Sucuoğlu'nun Başbakanlık görevinden çekilme teklifine Sucuoğlu çekilmeyeceğini ve Cumartesi günü güvenoylamasının yapılacağını söyledi.

Bu arada hükümetin diğer ortakları DP ve YDP'nin genel başkanları ile milletvekilleri şu anda Turizm ve Çevre Bakanlığında toplantı halinde oldukları, Sucuoğlu'nun başbakanlıktan geri çekilmemesi halinde kendilerinin çekilerek hükümeti bozacakları ifade ediliyor.

banner341
UBP'li kaynaklara göre Faiz Sucuoğlu'nun genel başkan olarak kalması bir ara formül olarak da Ünal Üstel ya da başka bir vekilin Başbakanlığa getirilme ihtimalleri üzerinde durulduğu iddia ediliyor.

Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP Genel başkanları ve milletvekilleri ile Turizm ve Çevre Bakanlığında toplantı halindeler.

Sucuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise 'sadece sohbet ettik' ifadelerini kullandı.

Ancak DP ve YDP'ye yakın kesimlerden alınan bilgilere göre de Başbakan ile sadece sohbet etmediklerini Sucuoğlu'na 100 günlük deklarasyonu sundukları ve onun da kabul ettiği belirtildi

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMO: “Güngör’le ilgili ihale iptali edilmeli…”
EMO: “Güngör’le ilgili ihale iptali edilmeli…”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Aktaş, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti
Aktaş, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti
Şahiner, Güngör’le ilgili ihaleyi eleştirdi
Şahiner, Güngör’le ilgili ihaleyi eleştirdi
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor
Erhürman: “Anayasa’yı ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiler, ‘çatır çatır’ ihlal ediyorlar”
Erhürman: “Anayasa’yı ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiler, ‘çatır çatır’ ihlal ediyorlar”
T&T Havaalanı İşletmeciliği: “Ercan Havalimanı Ramazan Bayramındaki yoğun yolcu trafiğine hazır”
T&T Havaalanı İşletmeciliği: “Ercan Havalimanı Ramazan Bayramındaki yoğun yolcu trafiğine hazır”
Telsim’in yeni Genel Müdürü Sefer Tüz olacak
Telsim’in yeni Genel Müdürü Sefer Tüz olacak
Öztürk: “Anavatanın güçlü desteğini bir kez daha hissettik”
Öztürk: “Anavatanın güçlü desteğini bir kez daha hissettik”
Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere’ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere’ye gidiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim