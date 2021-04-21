Başbakan Saner, Türkiye Maarif Vakfı’nı kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve heyetini kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Maarif Vakfı yöneticilerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saner, Anavatan Türkiye ile her alandaki iş birliğinin eğitim alanında da sürdüğünü ifade ederek, Türkiye Maarif Vakfı tarafından eğitim alanında, dünya çapında ortaya konulan çabaların, Anavatan Türkiye’nin eğitim alanındaki gücünün ve eğitim alanında ne kadar hassas yatırımlar yaptığının en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden her alanda alınan ciddi desteğin yanında eğitim alanında da aynı katkıyı her zaman kesintisiz olarak aldıklarını ifade eden Başbakan Saner, “Bu bağlamda başta Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sizlerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaretinizin bu anlamda daha fazla değer kazandığına inanıyorum.” dedi.

“Maarif” kelimesinin tarihi önemine değinen Başbakan Saner, “Maarif” dairesinin o dönemde şu anki Eğitim Bakanlığı’nın adı olduğunu anımsattı ve Kıbrıs Türkü’nün “maarif” kelimesine çok aşina olduğuna vurgu yaptı.

Nitelikli ve nicelik sahibi insanlar yetiştirmek adına ortaya konulan gayretleri takdirle karşıladığını ifade eden Başbakan Saner, Vakıf yöneticilerini kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

AKGÜN

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ise kabulden dolayı Başbakan Saner’e teşekkürlerini sundu ve Türkiye Maarif Vakfı’nın çalışmaları, vizyonu ve amacı hakkında bilgi verdi.

Nitelikli insan gücünün yetişmesinde eğitimin önemine değinen Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kardeş halk ve aynı soydan gelen insanlar olarak burada da eğitim faaliyetlerine başlamak ve KKTC’de de nitelikli insan gücü yetişmesine katkı koymak amacıyla girişimleri olduğunu kaydetti.

Akgün, bu çerçevede KKTC’de eğitim alanında gerçekleştirmeyi düşündükleri projeler ve verilecek hizmetler hakkında bilgi aktararak, Başbakan Saner’in görüş ve önerilerini almanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.