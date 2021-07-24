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Başbakan Saner, bayramın son gününde Girne’yi ziyaret etti

Dört gün süren Kurban Bayramı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bayram’ın son gününde Girne’yi ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:15
Başbakan Saner, bayramın son gününde Girne’yi ziyaret etti

Sosyal medya üzerinden Girne ziyareti ile ilgili açıklama yapan Başbakan Saner, hedeflerinin daha sağlıklı ortamlarda, daha iyi koşullarda nice nice bayramlar yaşamak olduğunu kaydetti. 
Girne’de vatandaşlarla sohbet edep görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başbakan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Vatandaşlarımız çok haklı olarak daha güzel şeyler, daha büyük başarılar bekliyor… Ama gelecekten umutlu. Bu önemli… Ben de geleceğimizin bugünden çok daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Başlattığımız projeler ve yeni yapacaklarımızla, çok çalışarak, doğruları söyleyerek, doğruları yaparak, sizlere güvenerek, sizlere güven vererek, bu ülkeyi parlak yarınlara mutlaka taşıyacağız…” 

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Son Güncelleme: 24.07.2021 12:28
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