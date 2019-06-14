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Başbakan Ersin Tatar: “Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet verici”

Başbakan Ersin Tatar: “Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet verici”

14 Haziran 2019 Cuma 07:49
Başbakan Ersin Tatar: “Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet verici”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta “Rum ve Türk tarafları arasında karşılıklı olarak suçluların iadesi” konusunda atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.             

Başbakan Tatar, bu iş birliğinin devamını dileyerek, başta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olmak üzere suçluların karşılıklı iadesine katkı koyan, bu yönde çaba harcayan herkesi tebrik etti. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yazılı açıklama yapan Başbakan Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

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“Kıbrıs’ta var olan gerçekleri kimse göz ardı edemez. Biz var olan gerçeklerden hareket edilerek iki halkın iş birliğini artıracak adımlara sıcak baktığımızı öteden beri ifade ediyoruz. Bu bağlamda, suçluların iadesi konusunda atılan adımı memnuniyetle karşılıyoruz.

Dileğimiz ve beklentimiz bunun devam etmesi ve bu adımın iki halkın huzur ve güven içinde yaşamasına katkı sağlamasıdır. Başta, Başbakan Yardımcımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Kudret Özersay olmak üzere bu iş birliğinin gerçekleşmesine katkı koyan, bu yönde çaba harcayan herkesi kutlarım.

Rum komşularımız, başta hidrokarbon kaynakları arama ve çıkarma faaliyetleri olmak üzere, diğer pek çok konuda Kıbrıs Türk halkına karşı ambargo koyucu, izole edici, dışlayıcı bir tutum izlemekten vazgeçerlerse geleceğin çok daha iyi olacağı kesindir.

Anlamalıdırlar ki, gerçekleri kabul etmeden, bizim haklarımızı yok sayarak bir uzlaşıya varılması mümkün değildir. Var olan gerçeklere dayalı bir uzlaşı ise iki halkın da yararınadır.”

Son Güncelleme: 14.06.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Suçluların Iadesi
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