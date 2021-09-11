Barolardan Asya bebek konusunda açıklama

Aksi halde bunun bir anayasal hak ihlali olduğunu belirten Kıbrıs Türk Barolar Birliği Sağlık Komitesi, kişilerin toplantı ve yürüyüş haklarına haksız müdahalenin de bir “anayasal hak ihlali” olarak değerlendirdi.

Komite yazılı açıklamasında, “Bu konuda devlet, sağlık hakkından faydalanamayan Asya bebek için üzerine düşen ödevi yerine getirmekle ve eylemcilere yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahalenin sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gereğini yapmakla sorumludur” dedi.

Asya bebeğin yaşam hakkı için tedavi masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması talebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen kişilere kolluk güçleri tarafından haksız ve hukuksuz şekilde müdahale edildiği; yürüyüşün engellenmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, eylemcilerden birinin tutuklandığını ve hâlâ hürriyetinden mahrum bırakıldığına da yer verildi.

Açıklamada, anayasadaki “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir” ve “Yurttaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir” şeklindeki maddeler de hatırlatıldı.