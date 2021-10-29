Barış Automotive 10. yıla özel çekilişinde bir talihliye araba verdi

(29.10.2021 MHA…….) Barış Automotive 10. Yılına özel ‘’biri sizden diğeri bizden’’ sloganı ile düzenlenen hediye çekilişinde müşterilerine hediye dağıttı.
Geçtiğimiz günlerde Barış Automotive’den araç alan Erkut Ateş (069) çekilişte Suzuki Alto 2016 Model aracın talihlisi oldu.
Erkut Ateş’i tebrik eder, şansının devam etmesini dileriz.
Çekilişin Diğer Kazananları:
5 Adet Tablet
040- Cemile Pınar
052-Yaşar Emirkan
022- Noyanlar Development
056- Senem C. Baloğlu
009- Aysan Çeliker
Xiaomi Cep Telefonu017-Cafer Bayram
014-Nulnara Nazarova
Pasta Polish
057- SUR LTD.
025- Serkan Daş
061- Urpia Eshm Ambet
070- Renagül Chruyeva
İç Dış Detaylı Temizlik
019- Nehir Rüstemoğluları
044 Özlem G. Ertuna
067- Cihan Ünal (MHA)