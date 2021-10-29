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Barış Automotive 10. yıla özel çekilişinde bir talihliye araba verdi

29 Ekim 2021 Cuma 18:12
Barış Automotive 10. yıla özel çekilişinde bir talihliye araba verdi

(29.10.2021 MHA…….) Barış Automotive 10. Yılına özel ‘’biri sizden diğeri bizden’’ sloganı ile düzenlenen hediye çekilişinde müşterilerine hediye dağıttı.

        Geçtiğimiz günlerde Barış Automotive’den araç alan Erkut Ateş (069) çekilişte Suzuki Alto 2016 Model aracın talihlisi oldu.

Erkut Ateş’i tebrik eder, şansının devam etmesini dileriz.

Çekilişin Diğer Kazananları:

5 Adet Tablet

040- Cemile Pınar

052-Yaşar Emirkan

022- Noyanlar Development

056- Senem C. Baloğlu

009- Aysan Çeliker

Xiaomi Cep Telefonu

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017-Cafer Bayram

014-Nulnara Nazarova

Pasta Polish

057- SUR LTD.

025- Serkan Daş

061- Urpia Eshm Ambet

070- Renagül Chruyeva

İç Dış Detaylı Temizlik

019- Nehir Rüstemoğluları

044 Özlem G. Ertuna

067- Cihan Ünal (MHA)

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