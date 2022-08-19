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Barbarlık Müzesini Her Türk ve Tüm İnsanlık Görmeli

19 Ağustos 2022 Cuma 12:29
Barbarlık Müzesini Her Türk ve Tüm İnsanlık Görmeli

Yeni düzenlemesi ile 17 Ağustos 2022 günü yeniden halka açılan Barbarlık Müzesini dün gezdi.

Barbarlık Müzesi görevlilerinden sevgili rehber arkadaşım Hülya Özkartal ile gezerken tam 59 yıl önceye gittim.

Kanlı Noel olarak anılan Faşist EOKA saldırıları sonucu başta Kumsaldaki evlerinde katledilen Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın Tabib Binbaşısı merhum Nihat İlhanın eşi ve üç cocuğunun katledildikleri evi ve evden geçen katliamı hınçla, öfkeyle ve üzüntü ile izledik.

Evin tüm odalarında 1955 Eoka olaylarından, 1958 TMT'nin kuruluşu, Kanlı Noel ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıslı Türklere özgürlük getiren Barış Harekatı ile taçlandığı zafer ve barış getiren sonu izledik.

Bu bağlamda Müzeyi. yeni şekliyle düzenleyeleri kutlarken başta her Kıbrıslı Türkü anadolu Türkü'nü ve tüm insanlığı Barbarlık Müzesini görmeye davet ediyorum.

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