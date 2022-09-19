banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağmur ve fırtına bekleniyor
Yağmur ve fırtına bekleniyor
1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi
1 buçuk milyon TL talihlisine...
Töre: “Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz“
Töre: “Milli devletlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz“
Kamuda kış mesaisi başladı
Kamuda kış mesaisi başladı
Demokrat Parti XII. olağan kurultayı yapılıyor
Demokrat Parti XII. olağan kurultayı...
banner404

Bakanlık kapısına molehiya bıraktılar...

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’na (Vergi -Sen) bağlı Vergi Dairesi çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Daire çalışanları hakkında özel bir televizyon programında sarf ettiği sözleri protesto etti.

19 Eylül 2022 Pazartesi 21:19
Bakanlık kapısına molehiya bıraktılar...

Bakan Arıklı'nın, Vergi Dairesi çalışanlarına yönelik, "Daire'de molehiya ayıklıyorlar, mesai saatlerine geç gelip erken gidiyorlar, Ehliyet Birimi’ne yardımcı olmuyorlar" sözlerine tepki gösteren Vergi-Sen, "Bizim ayıklayacak vaktimiz yok, siz ayıklayın" diyerek, eylem ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına bir demet molehiya bıraktı.

Lefkoşa Vergi Dairesi önünde yapılan eylemde konuşan Vergi-Sen Genel Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Bakan Arıklı’nın sözlerini eleştirerek, “Bizi, Vergi Dairesi’ni, herkes bilir. En çok işleyen dairelerden biriyiz. Yoğunluktan kimse kafasını kaldıramamaktadır. Bakan Arıklı, Daire’ye gelip bakmadığından bunu bilmiyor” dedi.

- “Vergi Dairesi’ne bağlı 21 kişi Ehliyet Birimi’nde aktif görev alıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’nde Vergi Dairesi’ne bağlı 21 personelin aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Kuyucuoğulları, Ehliyetler Birimi’ne bağlı çalışan sadece 17 kişi olduğunu söyledi ve “Biz, bu 21 kişiyi alırsak, Sayın Bakan ne yapacak?” diye sordu.

Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’nin 2014 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandığını ve bu dönemde çıkarılan Yasa’da 2014 yılına kadar Vergi Dairesi çalışanlarının buradaki görevlerini sürdüreceğini ve ardından dileyenlerin dairelerine geri dönebileceğinin belirtildiğini aktaran Kuyucuoğulları, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bu işin düzelemediğini söyledi.

- Uzun: “Kızgın değiliz, hicap duyuyoruz”

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun ise, “Biz kızgın değiliz, hicap duyuyoruz” diyerek, “İcranın başında olan bir Bakan’ın kendi personelini çıkıp şikayet etmesinin utanç verici bir durum olduğunu” söyledi.

“Memleketi sendikalar idare ediyor” sözlerine de tepki gösteren Uzun, “Memleketi sendikalar idare etseydi, birçok insan mahkeme koridorlarında hesap veriyor olurdu. Siyasetçi bulamayacaktık” dedi.

İki ay önce doktorunun çalışmaması gerektiğini söylemesine rağmen görevine gelip hayatını kaybetmiş bir Vergi Dairesi çalışanı olduğunu hatırlatan Uzun, geçen haftalarda ise yoğunluktan dolayı yaşı gelmeden emekliye ayrılan bir meslektaşları olduğunu kaydetti.

Bakan Arıklı’nın işlerin kaosa dönüşmesini beklemeyip, göreve geldiğinde gerekli münhalleri açmasıyla bu sorunların yaşanmayacağını öne süren Uzun, Vergi Dairesi personelinin çekilmesiyle, memlekette ehliyetin basılamayacağını savundu.

Uzun, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı da kendilerine destek çıkmamasından dolayı eleştirdi.

- “Biz bunlarla uğraşmak değil, vergi toplamak, ülkemizi kalkındırmak istiyoruz”

Vergi Dairesi’nde yapılan eylemin ardından, Vergi-Sen Yönetim Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na giderek, Bakanlık kapısına molehiya bıraktı.

Burada konuşan sendika yetkilileri, “Bizim vaktimiz yok. Eğer kendi daha güzel Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’ni çalıştıracaksa, alsın başka Daire’ye versin. Biz vergi toplamak, ülkemizi kalkındırmak istiyoruz. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Molehiya getirdik, isterse kendi ayıklasın” ifadelerini kullandı.

Haber- Fotoğraf: Cemre Peral Yanıker 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTO Başkanı Yeniden Turgay Deniz
KTTO Başkanı Yeniden Turgay Deniz
KAMUSEN Grev Uyarısında Bulundu
KAMUSEN Grev Uyarısında Bulundu
Üstel, Kıb-Tek’te akaryakıt ihalesinin iptal edileceğini ve 10 gün içerisinde yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı
Üstel, Kıb-Tek’te akaryakıt ihalesinin iptal edileceğini ve 10 gün içerisinde yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı
Tarım ve Doğal Kaynak Bakanlığı: Zahire üreticilerine 2022 ürünü prim ödemeleri yapıldı
Tarım ve Doğal Kaynak Bakanlığı: Zahire üreticilerine 2022 ürünü prim ödemeleri yapıldı
Yağmur ve fırtına bekleniyor
Yağmur ve fırtına bekleniyor
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
İtfaiye, bir haftada 13 yangına ve 17 olaya müdahale etti
İtfaiye, bir haftada 13 yangına ve 17 olaya müdahale etti
Kanunsuz avlanan 5 avcıya yasal işlem
Kanunsuz avlanan 5 avcıya yasal işlem
1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi
1 buçuk milyon TL talihlisine teslim edildi
Döviz kurları
Döviz kurları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim