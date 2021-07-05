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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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Bakanlar Kurulu yarım saat gecikmeli olarak toplandı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu saat 10:30’da başladı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48
Bakanlar Kurulu yarım saat gecikmeli olarak toplandı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, toplantının içeriğine ilişkin yer verilmezken; hem artan Koronavirüs vakaları, hem de Koral Çağman’ın istifası sonucu boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine kimin getirileceği ve hükümette yaşanan sıkıntıların, gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

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Hükümet içinde kriz yaşandığı ve Çalışma Bakanlığı görevine kimin getirileceği konularında hafta sonu Kıbrıs Postası’na özel açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, hükümette bir sorun olmadığını, Çarşamba günü yeni bakanın belirleneceğini ifade etmişti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı bilinmezken, bazı soru işaretlerinin bugünkü toplantı sonrası yanıt bulacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Bakanlar Kurulu
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