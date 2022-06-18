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Bakanlar Kurulu toplandı

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:45
Bakanlar Kurulu toplandı

Çiftçiler Birliği yönetim kurulu ise bir takım taleplerde bulunak amacıyla iş araçlarıyla Başbakanlık önünde toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 11.00 sıralarında toplandı.

Bu arada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yönetim kurulu, ek bütçeyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirmek ve bazı ekonomik taleplerde bulunmak amacıyla Başbakanlık önüne geldi.

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Çiftçiler, Bakanlar Kurulu toplantısına girmeden önce kendileriyle konuşan Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a siyah çelenk verdi.

Korna çalarak protesto yapan çiftçiler, zaman zaman Başbakanlığın bahçe kapısını güç kullanarak açmaya çalışıyor.

Çiftçiler Birliği yönetim kurulundan bir grup, Başbakan ile görüşme talebinde bulundu.

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Son Güncelleme: 18.06.2022 13:45
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