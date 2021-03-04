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Bakan Üstel Meclis'te konuştu

Meclis Genel Kurulu devam ediyor..

04 Mart 2021 Perşembe 15:15
Bakan Üstel Meclis'te konuştu
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni bir aşılama programı üzerinde çalıştıklarını, dijital sisteme geçileceğini; ayrıca antijen testleri konusunda da çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Üstel, koronavirüs varyantlarını tespit edecek testlerin büyük ihtimalle yarın adaya varacağını, Lefkoşa ve diğer ilçelerdeki PCR cihaz altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

PCR testlerini havuz yöntemiyle yaptığı tespit edilen bir kuruluşun sözleşmesinin iptal edileceğini ifade eden Üstel, yarın 100 bin antijen kitinin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesinin beklendiğini, böylece test sayısının önce 10 binlere çıkarılacağını; daha sonra laboratuvar altyapısının tamamlanmasıyla bu sayının 15 binlere çıkarılacağını dile getirdi.

“SAĞLIK ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞEREK YOL HARİTASI BELİRLEDİK”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu birlik ve sendikalarla görüşerek fikirlerini aldıklarını sonra da siyasi partilerle görüştüklerini dile getiren Üstel, bunlar üzerinden bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

PCR test rakamlarını 7 binlere çıkardıklarına işaret eden Üstel, “Gönül bu rakamın üzerine çıkmayı arzu eder ama cihaz yetersizliği nedeniyle bu sayıların üzerine çıkamıyoruz” dedi ve yeni cihaz için girişim yaptıklarını bildirdi.

Bakan Üstel, duyuruların İngilizce yapılmaya başlandığına da değindi.

VARYANTLARI TESPİT EDECEK TESTLER YARIN GELECEK

Yeni varyantları tespit edecek testlerin büyük ihtimalle yarın adaya varacağını dile getiren Üstel, Lefkoşa ve diğer ilçelerdeki PCR cihaz altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

Üstel, antijen testleri konusunda da çalışmalar yapıldığını anlattı.

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YENİ AŞI PROGRAMI PAZARTESİ

Aşılama programı konusunda yeni bir program üzerinde çalıştıklarını söyleyen Üstel, dijital bir sisteme geçiş yapılacağını anlattı, Pazartesi günü yeni bir programla halkın karşısına çıkacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, kronik hastalarla ilgili verilerin tespit edileceğini, bunların yerel idareler, muhtarlar ve doktorlardan gelecek verilerle dijitale aktarılacağını kaydetti.

Açılan ve açılacak sektörlerin bir taahhütname imzalamasının gündemde olduğunu dile getiren Üstel, bunun o işletmenin ait olduğu birlik, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin oluşturacağı mekanizmalar tarafından denetleneceğini ifade etti, bu çalışmanın Hukuk Dairesi ile iş birliği halinde yapıldığını dile getirdi.

Altyapının güçlendirilmesi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Üstel, yoğun bakım kapasitesinin artırılacağını söyledi ve olası bir acil durum için özel hastanelerle de anlaşmanın gündemde olduğunu aktardı.

Üstel, bir soru üzerine askerlere PCR yapılması için özel sektörle bir anlaşma yapıldığını söyledi. Üstel, başka bir soru üzerine ücra yerlerdeki kişilere dahi ulaşılarak test yapılacağını ve antijen testlerinin kullanılacağını söyledi, kayıt dışı kişilerin de bu şekilde test edilebileceğini anlattı.

Seyahat haritalarında KKTC’nin yer almaması konusundaki bir soru üzerine Üstel, ilgili verileri, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderdiklerini ancak KKTC tanınmadığı için bu verilerin sisteme girilmediğini dile getirdi.

AB’den Güney Kıbrıs üzerinden gelen aşıların beklenenin çok altında olduğunu anlatan Üstel, bu konuda da girişim başlattıklarını ifade etti.

Bir soru üzerine PCR testlerini havuz yöntemiyle yaptığı tespit edilen kuruluşun sözleşmesinin iptal edileceğini açıklayan Üstel, yarın 100 bin antijen kitinin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesinin beklendiğini, böylece test sayısının önce 10 binlere çıkarılacağını; daha sonra laboratuvar altyapısının tamamlanmasıyla bu sayının 15 binlere çıkarılacağını dile getirdi.

Özel sağlık kuruluşlarında yapılan testler için ödenen ücret konusundaki bir soru üzerine Üstel, kitleri devletin sağladığını ve kit başına 25 TL ödendiği belirtti.

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Son Güncelleme: 04.03.2021 16:20
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel KuruluKktc Aşı Programıünal üstel
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