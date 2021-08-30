banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
111'i yerel 142 pozitif vaka
111'i yerel 142 pozitif vaka
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde arkası
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Başbakan bir şekilde elini masaya vurmalı!
Başbakan bir şekilde elini masaya...
banner376
Flaş Haber
111'i yerel 142 pozitif vaka
Kapat

Bakan Üstel'den "aşı olun" çağrısı...

30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:45
Bakan Üstel'den "aşı olun" çağrısı...

ÜSTEL: “DÜNYADA AŞIYA ULAŞAMAYAN ONLARCA ÜLKE VARKEN BİZLERİN AŞI OLMAKTAN KAÇINMAMIZI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

“TÜM ÇAĞRILARIMIZA RAĞMEN ÜLKEMİZDE AŞILANMA ORANI YÜZDE 55 CİVARINDADIR”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid-19 ile mücadelede aşının önemine bir kez daha işaret ederek, dünyada aşıya ulaşamayan onlarca ülke varken ülkede aşı olmaktan kaçınılmasını anlamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Bakanlık Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Üstel tüm çağrılarına rağmen ülkede aşılanma oranının yüzde 55’te kaldığını bildirdi.

Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 ile mücadele çeşitli saflarda sürdürülmektedir. Bir tür felaket olarak nitelendirilen sürecin çok yakın bir tarihte insanlık gündeminden çıkacağına ilişkin görüş, kanaat belirtisi de yoktur.

Bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı, yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanlarının genel görüşüdür.

Ülkemizde, her geçen gün aşı stokları ve aşı merkezlerini arttırarak halkımızın aşı olmasına yardımcı olmaya çalışmaktayız.

banner341
AŞILANMA ORANI YÜZDE 55

Tüm çağrılarımıza rağmen ülkemizde aşılanma oranı yüzde 55 civarındadır.  Dünyada aşıya ulaşamayan onlarca ülke varken bizlerin aşı olmaktan kaçınmamızı anlamak mümkün değildir.

Hastanemizde yatan insanımızın yüzde 70'nin aşısız olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu yıl okullarımızda yüz yüze eğitimin hedeflendiği gerçeğinden hareketle aşılanmaya yönelmemiz çocuklarımız için kaçınılmazdır ve görevimizdir. "

HANGİ MERKEZLERDE AŞI YAPILIYOR?

Bakan Üstel, bu hafta boyunca hangi merkezlerde hangi aşıların yapıldığının bulunduğu listeyi de paylaştı.

banner360
Son Güncelleme: 30.08.2021 19:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
111'i yerel 142 pozitif vaka
111'i yerel 142 pozitif vaka
Saner: “Aşılı kişilerin test giderlerini devlet karşılayacak”
Saner: “Aşılı kişilerin test giderlerini devlet karşılayacak”
UBP Parti Meclisi tüzük değişikliklerini onayladı
UBP Parti Meclisi tüzük değişikliklerini onayladı
Ataoğlu: “Turizmi eski günlerinden daha iyiye kavuşturmak için tüm paydaşlarla görüşmelerimize devam edeceğiz”
Ataoğlu: “Turizmi eski günlerinden daha iyiye kavuşturmak için tüm paydaşlarla görüşmelerimize devam edeceğiz”
Gökhan Takımcılar yakalandı!
Gökhan Takımcılar yakalandı!
30 Ağustos Zafer Bayramı gelirini Asya bebeğin iyileşmesi için bağışladı
30 Ağustos Zafer Bayramı gelirini Asya bebeğin iyileşmesi için bağışladı
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası mesaj yayımladı
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası mesaj yayımladı
Tatar, Dr.Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törende konuştu
Tatar, Dr.Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törende konuştu
“Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla etkinlik düzenleniyor
“Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla etkinlik düzenleniyor
Tüzük değişikliği masaya yatırıldı
Tüzük değişikliği masaya yatırıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim