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Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
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Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok

26 Mayıs 2020 Salı 18:05
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 57 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını açıkladı.

26 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 57

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

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Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.120

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

(BRT/SB)

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