Bakan Oğuz sel felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinin çeşitli illerinde meydana gelen sel felaketi için taziye ve geçmiş olsun mesajı; Kahramanmaraş’taki uçak kazası için de taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Oğuz, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel falaketinde yaşanan can kayıplarından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Oğuz, sel ve heyelandan dolayı zarar gören bölgelerde yaşamlarını sürdürenlere de geçmiş olsun mesajını iletti.

Aryıca Bakan Dursun Oğuz bugün Kahramanmaraş’ta meydana gelen uçak kazası için de taziye mesajı yayımladı.

Oğuz mesajında şu sözlere yer verdi:

‘’Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının yangına müdahalesi sırasında düşmesi sonucu uçakta görevli beş Rus personelin ve üç Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabırlar dileriz.’’