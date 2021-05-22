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Bakan Çavuşoğlu ile TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt’ta bugün gerçekleştirilecek “KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” için adada bulunan TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle bir araya geldi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:15
Bakan Çavuşoğlu ile TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi
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Bakanlık’ta saat 12:00’de gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Çavuşoğlu, KKTC’li üreticinin her türlü sorununu çözme amacıyla hemen ulaşabildikleri, sıcaklık, samimiyet ve KKTC halkına duyduğu hissiyatı kendilerine telefondan yansıtan TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve bugünün hem kendileri hem de KKTC üreticisi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Çiftçinin ve hayvancının sorunlarını çözmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, pandemiden dolayı hayvancının ürettiği sütün pazarlanmasında sorunlar yaşandığını, kuraklıktan dolayı çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını ve halkın susuzluk kaynaklı problemlerle yüz yüze kaldığını anlattı ve tüm bu sıkıntıların bakan Pakdemirli tarafından yakinen takip edildiğini ve Pakdemirli’nin bu sorunların çözümü için büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen su hattı koptuğu zaman, Pakdemirli’nin tamir çalışmalarını yakından inceleyerek,  en erken zamanda tamiri yönünde  büyük bir motivasyon yarattığını, hayvanların aç kalma tehlikesi kendisine iletildiğinde çok hızlı bir çözüm bulduğunu ve o günden bugüne kadar ihtiyaçları olan arpanın Türkiye’deki üreticilere verilen fiyattan kendilerine sağlandığını  anlattı.  

KKTC Tarım Bakanlığı’nın geleceğe yönelik proje çalışmalarında Türkiye’deki Bakanlık’la iş birliği içerisinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bugün açılacak olan su tüneli için de ortaya konan çalışma ve çabanın insan üstü olduğunu vurguladı, Pakdemirli’ye teşekkürlerini sundu.

Tünelden geçecek olan suyun kısa süre içerisinde üreticilerle buluşacağını  kaydeden Çavuşoğlu, suyun topraklara bereket vereceğini, üreticilere kazanç sağlayacağını ve kırsaldaki yaşam standartlarının yüklemesine vesile olacağını ifade etti.

“HELLİM TESCİL SÜRECİNDEN DOLAYI HİBE EDİLECEĞİ DUYURULAN KOYUNLARI İSTEMEDİK”

KKTC’ye gerçekleştirdiği bir ziyaretinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye  5000 koyun hibe edileceğini söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, koyunların hazır olduğunu ancak KKTC’de hellim tescil sürecine girildiği için koyunların gelmesini istemediklerini ve projenin durduğunu da açıkladı.

PAKDEMİRLİ: “BURADA KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM”

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TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de,  KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, burada kendisini evinde hissettiğini söyledi; Bakan Çavuşoğlu’yla çok iyi sıcak ve samimi bir ilişki içerisinde olduklarını kaydederek, kendilerine yönelik yaklaşımı ve işbirliğinden dolayı Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Bugün KKTC İletim Hattının devamı olan sulama tünelini açacaklarını, yoğun bir programları olduğunu söyleyen Pakdemirli, bunun akabinde yıl sonundan önce Güzelyurt’a da suyu vermeyi planladıklarını kaydetti.

Tüm bu projelerin mega projeler olduğunu vurgulayan Pakdemirli, Türkiye’de kendi vatandaşları için ne yapıyorlarsa, buradaki kardeşleri için de aynısını yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye’den KKTC’ye su iletiminin sağlandığı projenin dünyada eşi olmayan ve tüm dünyanın izleyip heyecanla beklediği bir proje olduğunu belirten Pakdemirli, geçen yıl  proje çok yeni olduğu için bazı problemler yaşandığını ancak çok yoğun çalışarak suyu tekrar ulaştırdıklarını anlattı; hattın bir daha sorun yaşanmayacak hale getirildiğine inandıklarını söyledi. 

Pakdemirli, içme suyunun yanında sulama ayağını da bitirerek  Kıbrıslı Türk çiftçilerinin ve halkın  refahını sağlamak amacıyla  gayretlerinin süreceğini dile getirdi.

“MESARYA İLE İLGİLİ ÇALIŞMA HATTIN DEVAMI NİTELİĞİNDE DEVAM EDECEK”

Bu sene sonuna varmadan Güzelyurt’u suya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, Mesarya ile ilgili çalışmanın ise hattın devamı niteliğinde devam edeceğini kaydetti.

KKTC’de pazarın Türkiye kadar açık olmaması, dış etkilere açık olması nedeniyle zaman zaman eksiklik ya da fazlalık gibi sorunlar yaşandığını belirten Pakdemirli, kendilerini Kıbrıslı Türk kardeşlerinin sigortası olarak gördüklerini, ellerinde ürün fazlası ya da eksiği olduğu zaman gerekeni yaptıklarını; bunun aynı şekilde devam edeceğini anlattı.

Pakdemirli, TÜK’ün 12 milyon dolarlık  bir borcu bulunduğunu, TÜK’ü ne kadar güçlendirirlerse Kıbrıs Türk çiftçisinin de o oranda güçleneceği düşüncesiyle kurumun borcunun silindiğini de kaydetti. 

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Son Güncelleme: 22.05.2021 14:44
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