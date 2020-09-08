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Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İlkokul 2. sınıfa kadar olan bütün eğitim faaliyetleri devam edecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugünkü Bakanlar Kurulu’ndaki yapılan değerlendirmeler sonucunda İlkokul 2. Sınıfa kadar olan bütün eğitim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği yönünde fikir birliğine varıldığını söyledi.

08 Eylül 2020 Salı 16:45
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İlkokul 2. sınıfa kadar olan bütün eğitim faaliyetleri devam edecek
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugünkü Bakanlar Kurulu’ndaki yapılan değerlendirmeler sonucunda İlkokul 2. Sınıfa kadar olan bütün eğitim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği yönünde fikir birliğine varıldığını söyledi.

Çavuşoğlu bu çerçevede imkan olan okullarda dönüşümsüz fiziki kapasitesi yetersiz olan okullarda dönüşümlü olarak eğitimin sürdürülmesi kararı alınmıştır dedi.

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Bu yaş grubunda ki çocukların online yada uzaktan eğitim bakımından yeterli eğitimi alamayacakları gerekçeden hareket ederek bu kararın üretildiğini de söyledi.

Bunun dışında kalan öğrencilerin ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren devam edeceklerini kaydetti. Tüm bu kararlar öğrencilerin yaşam hakkını elde tutan bir bakış açısıyla değerlendirildiğinden de hiç kimsenin şüphesi olmasın ve ihtiyaç olması halinde salgının seyrine göre yeni kararların üretilmesinde de tereddüt yaşanmayacağını da özellikle belirtti.

Yüksek öğrenim alanında da KKTC’ye gelecek öğrencilerin “öğrenci dostu ada” bakış açısıyla gelmelerini sağlayabilmek adına hafta içinde ilgili başkanlıklarla toplantılar yapılıp nihai kararların üretileceğini de söyledi.

Gelecek öğrencilerin geliş maliyetlerini düşürme ve izole süreçleri ile ilgili çalışmaların kendilerine bildirileceğini ama her halukarda izole süreçleri masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını da vurguladı...

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Son Güncelleme: 08.09.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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