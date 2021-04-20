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Bakan Canaltay Mimarlar Odası heyetini kabul etti

 

20 Nisan 2021 Salı 17:00
Bakan Canaltay Mimarlar Odası heyetini kabul etti
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“KAMU BİNALARININ ÜLKE İKLİM VE KÜLTÜRÜNE UYGUN OLMASI BİR GEREKLİLİK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, kamu binalarının ülke iklim ve kültürüne uygun olmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve odanın yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

UZUNOĞLU

Mimarlar Odası Başkanı Uzunoğlu, görüşmede, atanması nedeniyle Bakan Canaltay’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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Uzunoğlu, kamu binalarının projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili ülkenin öz kaynaklarından faydalanılabileceğini belirterek, bu yönde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Mimarlar Odası arasında işbirliğini öngören önerilerini Canaltay’a sundu.

Mimarlar Odası’nın talepleri arasında, kamu projelerinin adil dağıtımı, kamu projelerinin ülke yasaları göz önüne alınarak, uzman görüşleri doğrultusunda uygulanması, kamu projelerinin ithal edilmeden yerel kaynaklarla yapılması ve kamu binalarıyla ilgili projelerin yerli mimarlar tarafından tasarlanıp özgün ve yerel iklim ile kültüre uygun olması yer alıyor.

CANALTAY

Bakan Canaltay da, yapılan önerileri dikkatlice inceleyeceklerini, kamu binalarının yapımı ile ilgili geçmişte karşılaşılan sorunların tekrarlanıp halkın mağdur edilmemesi adına gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Canaltay, “Kamu binalarının ülke iklim ve kültürüne uygun olması bir gerekliliktir. Bu tür projeler söz konusu olduğu zaman yerli ve genç mimarlarımıza fırsat yaratmamız gerekiyor. Mimarlar Odası’nın yaşanan sorunlarla ilgili değinmiş olduğu hususları gündemimize alıp gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.    

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Son Güncelleme: 20.04.2021 17:14
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