Bafra’da trafik kazası

Polis açıklamasında, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.
Polis açıklamasında, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.