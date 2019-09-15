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Bafra’da trafik kazası

Bafra’da oteller bölgesinde bugün saat 11.40 sıralarında Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araçla batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarptı.

Bafra’da trafik kazası

Bafra’da oteller bölgesinde bugün saat 11.40 sıralarında Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araçla batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarptı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:49
Bafra’da trafik kazası

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Bafra’da oteller bölgesinde bugün saat 11.40 sıralarında Orhan Güzel (E-28), yönetimindeki JR 549 plakalı araçla batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden İsmail Özdemir (E-35) yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarptı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 15.09.2019 17:06
Anahtar Kelimeler:
Bafra Trafik Kazası
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