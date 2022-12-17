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Avrupa Konseyi Anastasiadis’e veda etti

17 Aralık 2022 Cumartesi 11:31
Avrupa Konseyi Anastasiadis’e veda etti

Avrupa Konseyi, Şubat 2023’de Güney’de yapılacak seçimle Rum Yönetimi Başkanlığı koltuğunu devretmeye hazırlanan Nikos Anastasiadis’e Perşembe gecesi Brüksel’de gerçekleşen çalışma yemeği çerçevesinde küçük bir seremoni ile veda etti.

Alithia’nın haberine göre AB üyesi ülkelerin devlet başkanları ve AB kurumsal organlarının başkanlarının da yer aldığı veda seremonisinde Anastasiadis’in AB’ne katkısını anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı.

Anastasiadis bu çerçevede yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa özel bir atıf yaparak Konsey’deki denklerinden, soruna Avrupa müktesebatını ve BM parametrelerine uygun bir çözüm bulunması için yeni Rum yönetimi başkanı ile yakın mesai içerisinde olmalarını, müzakerelere yapıcı katılım göstermesi ve Türkiye’yi, Kıbrıs’ta “tahrikkar ve yasadışı eylemlerden uzak durmaya” teşvik etmelerini istedi.

Seremonide konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Anastasiadis’in Perşembe akşamki Konsey toplantısına son katılımı olduğunu Mart ayındaki toplantıda olmayacağını hatırlattı. Deneyimli bir Konsey üyesi olduğunu söylediği Anastasiadis’i, Belçika Başbakanlığına seçildikten sonra katıldığı ilk Konsey toplantısında tanıdığını ve kendisinden ne kadar etkilendiğini anlattı. Anastasiadis ise Michel’in sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

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